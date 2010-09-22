Как живая!

Очень хочется сохранить на зиму потрясающе красивые соцветия гортензии, просто снежные шапки! Но можно ли не обрезать гортензию осенью? Или это надо делать обязательно? Марина Якут, Элиста

Существует правило: весеннецветущие декоративные кустарники принято обрезать осенью, а летнецветущие – весной. И если так поступать, то наверняка не ошибетесь. Но у каждого растения есть свои причуды и особые требования. Гортензия в их числе.

В нашем среднерусском климате хорошо зимуют три вида гортензии – метельчатая, древовидная и черешковая. Гортензия черешковая – лазающая лиана, прикрепляющаяся к стене, забору или другой опоре усами-присосками. В обрезке этот вид не нуждается, удаляют лишь сухие, больные или поврежденные побеги и отцветшие соцветия.

Другой вид – гортензия метельчатая. Растет она медленно, иногда подмерзает до уровня снега. Но с возрастом ее зимостойкость увеличивается и вместе с благоприятным микроклиматом эта гортензия может превратиться в красивый куст или небольшое деревце. Соцветия – розовеющие к осени рыхлые кисти, а иногда у новых сортов становятся малиновыми. Очень красиво! Осенью желательно удалить соцветия, а санитарную обрезку проводить весной. Однако можно срезать соцветие вместе с длинным черенком. И засушить на зиму, оборвав листья и подвесив на некоторое время в теплом помещении вниз «головой». Но если кустик маленький, то обычно бывает жалко сильно ослаблять растение такой кардинальной обрезкой.

Наша читательница, вероятно, спрашивает о древовидной гортензии. Именно у этого вида во второй половине лета формируются шикарные белые соцветия-шапки. Растет этот неприхотливый кустарник быстро, за сезон ветви могут вырасти до 1,5 м длиной, цветет на побегах текущего года. Зимой часто подмерзает до уровня снега, но очень быстро восстанавливается. Осенняя обрезка идет этому кустарнику только на пользу. Обрезают, оставляя «пеньки» 30–40 см высотой. Зимует без укрытия, но если засыпать на зиму листьями, то цвести будет шикарно.

Аккуратно срежьте самые красивые «шапки» с черенками. Делайте это прямо сейчас. После заморозков окраска цветочных кистей ухудшается. Оборвите листья и также расположите цветы соцветиями вниз. Через пару недель сухой букет готов. Его декоративность не поблекнет до следующего лета. Гортензия абсолютно не меняет свой вид после засушивания, остается как живая!