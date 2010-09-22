//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Куда девать урожай?

№ 37(227) от 23.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Куда девать урожай?

В этом году, несмотря на погоду, у меня хорошо уродилась морковь. Взошла она плохо, редко, я ее пропалывала, поливала, особо не надеясь на урожай. А она выросла просто гигантская – до 30 см в длину и по 5–7 см в диаметре! Пока не убираем, не знаем, куда девать. Подскажите, как переработать такую красоту? Хранить-то нам ее особо негде.       Спасибо, Марина Кокошкина, Мордовия

Всегда очень приятно получать письма, в которых читатели рассказывают о гигантских урожаях и суперских достижениях. Была бы морковь! А как переработать и сохранить – это мы с радостью подскажем.

Сейчас подходит время окончательной уборки корнеплодов зимних сортов. В сухую погоду аккуратно подкопайте плоды и разложите посушить. Перед закладкой на хранение очень советуем корнеплоды помыть. Это не займет много времени. Какой бы ни был у вас большой урожай на садовом участке, все же это не тонны овощей с бескрайних просторов колхозного поля. А польза от «омовения» корнеплодов будет ощутимая. Храниться они будут в разы лучше.

Свеклу и морковь обтрясите от подсохшей почвы и помойте в холодной воде. Разложите посушить в тени на сквозняке. Затем положите в полиэтиленовые пакеты с перфорацией для воздухообмена и поместите в погреб, балконный ящик, холодильник и пр. Хорошо хранить в ящиках с сухим песком. Но следите за влажностью. При ее избытке песок будет впитывать лишнюю влагу, и морковь может сгнить.

Можно пойти другим путем: переработать корнеплоды и хранить уже в полуприготовленном виде. Морковь моем, чистим и шинкуем овощерезкой, придавая кусочкам желаемые форму и размер. А далее помещаем овощи на лоток, замораживаем и насыпаем порции в пищевые пакеты. И в морозилку на хранение.

Есть и третий путь, самый вкусный. Нашинкуйте морковь кружочками или соломкой. Свеклу – полукружочками, репчатый лук (некрупный) – колечками, а капусту порежьте кусочками 2х2 см. На 2 части капусты возьмите по 1 части моркови, лука и свеклы. Поместите овощи в 3‑литровую банку, аккуратно раскладывая слоями, сильно не утрамбовывая. И залейте доверху кипящей заливкой: 2 стакана воды, по 3/4 стакана сахара, столового уксуса и подсолнечного масла, 1 столовая ложка соли. Закройте пластиковой крышкой и храните в прохладном месте. Вкуснота неимоверная!

Можно добавить в маринад большее количество уксуса (на 1 литр жидкости – 2 чайные ложки 70%‑ной уксусной кислоты), простерилизовать и закатать банки. Храниться будет дольше, но вкус – хуже.

Приятного аппетита!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.

//Политика

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вернуть себе полуостров. С парламентарием согласился и депутат Госдумы Руслан Бальбек.

//Политика

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. По данным опросов "Левада-центра", 54% наших соотечественников хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Замгенпрокурора РФ Александр Буксман, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

//В мире

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, который уехал из страны со своей семьей.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за обострившейся паводковой ситуации. Ещё на прошлой неделе в Тугуро-Чумиканском районе сильно разлилась река Уда, подтопив сразу три населенных пункта: Неран, Алгазея и Удское.

//Общество

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Кто не знает Домский собор в Латвии? Таких людей уж точно не так много. Домский собор Риги – монументальное и одно из старейших строений средневекового периода не только в Латвии, но и в Балтии.

//Общество

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Наши коллеги из Парижа утверждают, что актер Даниэль Отой – типичный француз. Он замкнут, «сам в себе», частенько впадает в уныние. Бывает, что интервью превращается в муку. Но его любят!

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Суд Украины арестовал российский танкер

Суд Украины арестовал российский танкер

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit (якобы Neyma) вместе с изъятыми при обыске документами. Об этом во вторник, 30 июля, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

//Новости СМИ2

//В мире

В понедельник всё человечество провалилось в экологическую долговую яму

В понедельник всё человечество провалилось в экологическую долговую яму

Всемирный день экологического долга в 2019 году пришелся на 29 июля. К этой дате человечество уже исчерпало все природные ресурсы, которые наша планета способна воспроизвести за год.

//В мире

Фестиваль «Лайма. Рандеву» стартует в Одессе

Фестиваль «Лайма. Рандеву» стартует в Одессе

Не успел толком отгреметь фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, как певица уже собирается на Украину. Мероприятие «Лайма. Рандеву» пройдет в Одессе с 8 по 10 августа.

//Шоу-бизнес

Леди Гага пошла на свидание, но не с Купером

Леди Гага пошла на свидание, но не с Купером

Леди Гага наконец перестала держать в секрете свою личную жизнь и показала нового бойфренда. Вопреки предположениям, им оказался вовсе не бывший супруг Ирины Шейк Брэдли Купер.

//Общество

Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки обнаружили замурованную мумию

Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки обнаружили замурованную мумию

В деревне Гремячки Нижегородской области в ходе ремонтных работ обнаружили мумию, вмурованную в стену церковной лавки XVII века. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на "Время Н".

//В мире

У королевы Великобритании обнаружили четыре квартиры в Москве

У королевы Великобритании обнаружили четыре квартиры в Москве

Согласно данным из Росреестра, королева Великобритании Елизавета II является обладательницей четырех элитных квартир в центре Москвы. В документах собственницей недвижимости значится «Ее Величество королева, правящая в Канаде».

//Общество

Видео: в Омске пенсионерки сорвали дворовый турнир по футболу

Видео: в Омске пенсионерки сорвали дворовый турнир по футболу

В Сети появилось видео о том, как в Омске две пенсионерки сорвали футбольный турнир дворовых команд. Пожилые дамы были крайне недовольны тем, что мяч периодически вылетает за пределы поля.

//Новости партнеров

//Общество

Депутат предложила сбросить бомбы на горящие леса в Сибири

Депутат предложила сбросить бомбы на горящие леса в Сибири

В Алтайском крае депутат законодательного собрания предложила тушить горящую тайгу бомбами. По словам Евгении Боровиковой, такой способ тушения пожаров давно практикуется по всему миру.

//Криминал

Задержан начальник управления УгРо УМВД Приморья

Задержан начальник управления УгРо УМВД Приморья

Фрунзенский суд Владивостока арестовал начальника уголовного розыска ГУ МВД Приморья Андрея Миляева. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

//В мире

Экс-депутат Верховной Рады не верит в побег Порошенко из страны

Экс-депутат Верховной Рады не верит в побег Порошенко из страны

В СМИ пишут, что бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из страны вместе со своей семьей. По данным «Украинской правды», экс-президент уехал в Турцию на отдых.

//Общество

Как скажутся на Москве пожары в Сибири?

Как скажутся на Москве пожары в Сибири?

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, сможет ли дым от лесных пожаров дойти до Москвы. Ранее специалисты предположили, что из-за огромной площади пожаров задымление может накрыть и столицу.

//В мире

В Китае девушка попала в больницу из-за приседаний

В Китае девушка попала в больницу из-за приседаний

В китайском городе Чунцин 19-летняя девушка поспорила со своей подругой о том, кто из них сможет сделать больше приседаний. В итоге спорщицу на "Скорой помощи" увезли в реанимацию.

//В мире

Сколько Украине будет стоить создание русскоязычного канала?

Сколько Украине будет стоить создание русскоязычного канала?

На Украине подсчитали, во сколько же стране обойдётся создание русскоязычного телеканала, предназначенного для «борьбы за умы» россиян и жителей Донбасса.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
3

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
4

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
5

"Это предательство властей", продюсер Андрей Разин прокомментировал ситуацию с выборами губернатора Ставропольского края

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры