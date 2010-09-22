Куда девать урожай?

В этом году, несмотря на погоду, у меня хорошо уродилась морковь. Взошла она плохо, редко, я ее пропалывала, поливала, особо не надеясь на урожай. А она выросла просто гигантская – до 30 см в длину и по 5–7 см в диаметре! Пока не убираем, не знаем, куда девать. Подскажите, как переработать такую красоту? Хранить-то нам ее особо негде. Спасибо, Марина Кокошкина, Мордовия

Всегда очень приятно получать письма, в которых читатели рассказывают о гигантских урожаях и суперских достижениях. Была бы морковь! А как переработать и сохранить – это мы с радостью подскажем.

Сейчас подходит время окончательной уборки корнеплодов зимних сортов. В сухую погоду аккуратно подкопайте плоды и разложите посушить. Перед закладкой на хранение очень советуем корнеплоды помыть. Это не займет много времени. Какой бы ни был у вас большой урожай на садовом участке, все же это не тонны овощей с бескрайних просторов колхозного поля. А польза от «омовения» корнеплодов будет ощутимая. Храниться они будут в разы лучше.

Свеклу и морковь обтрясите от подсохшей почвы и помойте в холодной воде. Разложите посушить в тени на сквозняке. Затем положите в полиэтиленовые пакеты с перфорацией для воздухообмена и поместите в погреб, балконный ящик, холодильник и пр. Хорошо хранить в ящиках с сухим песком. Но следите за влажностью. При ее избытке песок будет впитывать лишнюю влагу, и морковь может сгнить.

Можно пойти другим путем: переработать корнеплоды и хранить уже в полуприготовленном виде. Морковь моем, чистим и шинкуем овощерезкой, придавая кусочкам желаемые форму и размер. А далее помещаем овощи на лоток, замораживаем и насыпаем порции в пищевые пакеты. И в морозилку на хранение.

Есть и третий путь, самый вкусный. Нашинкуйте морковь кружочками или соломкой. Свеклу – полукружочками, репчатый лук (некрупный) – колечками, а капусту порежьте кусочками 2х2 см. На 2 части капусты возьмите по 1 части моркови, лука и свеклы. Поместите овощи в 3‑литровую банку, аккуратно раскладывая слоями, сильно не утрамбовывая. И залейте доверху кипящей заливкой: 2 стакана воды, по 3/4 стакана сахара, столового уксуса и подсолнечного масла, 1 столовая ложка соли. Закройте пластиковой крышкой и храните в прохладном месте. Вкуснота неимоверная!

Можно добавить в маринад большее количество уксуса (на 1 литр жидкости – 2 чайные ложки 70%‑ной уксусной кислоты), простерилизовать и закатать банки. Храниться будет дольше, но вкус – хуже.

Приятного аппетита!