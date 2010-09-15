Спецодежда для георгинов

Очень люблю бабушкины георгины. Но каждый год сажала всего по 1–2 новых кустика – хранить-то зимой их было негде. А сейчас в новом доме наконец-то подвал оборудовали, хоть вагон картошки уместится! И я, обрадовавшись, накупила и посадила 67 (!) кустов георгинов. Вопрос: как уберечь их от заморозков и продлить цветение? И как правильно хранить клубни?

Великотная Мария, Курская область

В последнее время эпидемия ностальгии по ушедшим временам коснулась даже садоводов-огородников, особенно круто пройдясь по цветникам и палисадникам. Милые бабушкины георгины, некогда признанные немодными и неинтересными, опять завоевывают пространство на дачных сотках. Отчасти благодаря появлению новых, невозможно красивых сортов. Да и хранить сегодня выращенную сельхозпродукцию стало проще в новых подвалах. Уважаемые дачники, выращивайте георгины! Это совсем не сложно и очень интересно.

У этих красивоцветущих растений есть один недостаток – уж очень они не любят холод и сквозняки. Никаких заморозков не переносят! Причем если погибнут поврежденные морозом листья и стебли, то и клубни повреждаются и становятся непригодными для хранения. А продлить цветение георгинов так хочется. Как быть?

Во-первых, не торопитесь выкапывать, пусть цветут сколько смогут.

Однако, как только наступит прогнозируемое время ночных заморозков, утеплите поверхность вокруг куста. Окучьте слегка «ноги» георгинам садовой почвой.

Во-вторых, чтобы не подмерз стебель и не проросли спящие почки, оберните толстые стебли у основания куста полосками плотной бумаги (высотой 10–15 см).

В-третьих, перед наступлением заморозков полейте основательно почву вокруг куста. Это убережет верхний слой от промерзания, а клубень от повреждения.

И последнее, укрывайте кусты от заморозков нетканым белым материалом (лутрасил, спанбонд и пр.). Если вы живете за городом постоянно и можете помогать георгинам справляться с холодами, то эти изящные цветы будут цвести долго.

Хранятся выкопанные клубни георгинов прекрасно и доживают до весны в прохладном подвале не хуже картофеля. А о правильной подготовке и агротехнике хранения клубней георгинов мы расскажем более подробно немного позднее.