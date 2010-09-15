Дорогу твердокорым

На своем участке (а это без малого гектар!) и особенно за забором хочу посадить собственный лес. Чтобы грибы и ягоды собирать! Хочется липовую рощицу, сосновую группу, а особенно дубовую рощу. И какие-нибудь ореховые заросли. С березами и соснами получилось замечательно – все пересаженные растения хорошо растут. А выкопанные в лесу дубки никак не хотят приживаться. Может, надо из желудей выращивать? Я с удовольствием поэкспериментирую. Как правильно выращивать сеянцы, чтоб они быстрее выросли? Какие еще деревья хорошо удаются из семян?

Валерий Афанасьев, Калужская область

Хочется позавидовать белой завистью нашему читателю: какое же у него большое поле для творчества (в прямом и переносном смысле). И порадоваться безмерно: это же так приятно иметь возможность и, главное, желание посадить лес, оставив потомкам такую осязаемую о себе память. Итак, господа садоводы, давайте растить деревья, плодовые и декоративные, кто сколько уместит на своих сотках. Ранняя осень. Время сажать.

В основном все огородные культуры мы выращиваем из семян, и это очень удобно. Сажаем весной или осенью под зиму. Но можно ли вырастить из семян деревья и кустарники? И нужно ли?

Конечно же, можно. Многие растения только таким образом и размножаются. Если вам нужно 1–2 дерева, то, наверное, лучше купить подходящий экземпляр в питомнике. А вот если захочется вырастить целый лес, то тогда, конечно же, интересно начать с самого начала...

Вырастим лес в своем коллективе Сегодня можете посадить аналогичным образом семена многих других растений, размножающихся семенами и имеющих твердую оболочку: конский каштан, дуб красный, орех маньчжурский, лещину, фундук, сливы, вишни. Плодовые сеянцы послужат чудесным материалом с повышенной зимостойкостью (на 1–2 зоны) для прививок. Абрикосы, привитые на «свои» сеянцы сливы, наверняка приживутся в вашем саду. Также и черешня на собственной вишне. Не забудьте посевы замульчировать «родными» листьями. Успехов!

Дуб – мощное растение с длинным, быстрорастущим стержневым корнем, длина которого намного превышает высоту дерева. Редкому урагану под силу завалить его. Поэтому пересадить даже молодой дубок из леса на другое место, не повредив корень, почти невозможно. Дубок после этого не приживается. Вегетативным способом (черенком) эти деревья укореняться тоже никак не хотят, сколько экспериментаторы ни старались. Выход один – выращивать из семян, то есть желудей.

Но это вовсе не сложно и не так долго, как кажется. Сейчас настало самое время набрать желудей и побыстрее закопать их в почву. Поторопитесь. Твердая оболочка желудя должна иметь время, чтобы набухнуть от осенней влаги, треснуть и дать молодому росточку весной прорасти. А семени надо успеть пройти стратификацию (промораживание). Чем раньше вы посадите желуди, тем дружнее взойдут молодые дубки весной.

Все просто. Возьмите самые маленькие пластиковые горшочки (или кассеты для выращивания рассады) и наполните их наполовину огородной суглинистой почвой. Положите в каждую емкость по одному желудю и присыпьте почвой. Теперь прикопайте горшочки в грядку-школку немного ниже уровня естественного грунта. Основательно полейте и укройте дубовыми листьями слоем 5 см. Вы создали естественные условия для прорастания, а что может быть лучше? Теперь ждите весны и молодых всходов.

После оттаивания почвы весной отгребите листья и накройте посевы белым нетканым материалом. Молодые дубки начнут быстро расти. В возрасте до 10 лет дуб образовывает приросты до 70 см! Через 1–2 года, соблюдая агротехнику выращивания сеянцев и правильно перешколивая, вы получите шикарный посадочный материал, который прекрасно переживет пересадку.