У меня на даче зацвела сирень, распустились спиреи – и это в начале сентября! А на почти засохшей рябине появились молоденькие листочки. И многие декоративные кустарники начали активно расти, как весной. Но самое необычное я встретил в лесу, когда пошел за первыми грибами. Кое-где зацвела черемуха! Что делать будем, как зиму встречать?

Виктор Васильевич Рукавишников, Ярославль

После прошедших в последнее время дождей и долгожданного похолодания многие растения начали пробуждаться, как весной, и активно расти. Мы уже говорили об этом. Но процесс все идет и идет, измученные летней жарой деревья и кустарники продолжают «наверстывать упущенное». И опасения отечественных дачников не напрасны. Ведь впереди у нас не теплое лето, а зима, которая придет несомненно. Ослабленные растения могут не успеть правильно уйти в зиму и вымерзнут.

Придется активно помогать саду. Для этого совершенно исключите любые осенние комплексные подкормки. Как известно, в удобных для использования и потому популярных минеральных удобрительных смесях непременно присутствует азот, хоть и в небольшом количестве. Никакого азота ни в каком виде! И никаких дополнительных поливов.

Применяйте фосфорные и калийные удобрения только в чистом виде в рекомендованных дозах. Начинайте прямо сейчас и продолжайте до 10–15 октября. Этим вы существенно поможете растениям справиться с несвоевременным пробуждением и подготовиться к зиме. Будем надеяться, что вегетативный процесс остановится и основные побеги успеют одревеснеть к зиме.

Осеннее внесение органики в этом году придется проводить как можно позже. Отложите на конец октября – начало ноября. А лучше всего разбросать органические подкормки после наступления устойчивых морозов. Используйте хорошо созревший компост. И воздержитесь от применения свежей, неперепревшей органики.

А что же делать с распустившимися сиренью и спиреями? Нужно ослабить и затормозить нежелательный рост побегов. Молодые нежные веточки прищипните, а цветочные кисти лучше оборвать. Конечно, следующей весной цветение у безвременно распустившихся осенью растений будет ослаблено. Но если мы поможем саду сегодня, то растения благополучно перезимуют.

Николай ФУРСОВ