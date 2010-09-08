Тепличные чудеса этого лета

Наши неутомимые дачники в любой, даже самой неблагоприятной ситуации найдут позитивные моменты для садового творчества. Ну, например, томаты с огурцами в одной теплице уживаются плохо. А если попробовать вырастить, да еще в засуху? Попробовали, и что из этого получилось…

Мы очень любим помидоры. Особенно мой муж их обожает, и особенно свои, самовыращенные крупноплодные. Он ежегодно пробует новые сорта, но самый любимый – «Розовый гигант». Процесс выращивания и ожидания так захватывает, что никакая охота с рыбалкой его не заменят. Дачники-огородники меня поймут. Когда плод начинает краснеть – совсем теряешь терпение. Ждешь не дождешься чудесного момента дегустации первого урожая. Наконец, созревший на кусте тепленький помидорчик торжественно срываешь и разламываешь, а мякоть внутри сахарная, мясистая. Запах-то какой… И тихая гордость охватывает за себя любимого. Разве такое удовольствие в магазине купишь!

Огурцы мы выращиваем не в теплице, а под пленкой в грядке. В этом году, весной, как всегда, высадили в теплицу рассаду томатов. А между кустами посеяли огурцы. Мы так всегда делаем. Потом, когда появляется второй настоящий огуречный лист, пересаживаем с большим комом земли в гряду на постоянное место под пленку. Так сложилось, что долго не приезжали и «упустили» в этом году огуречную рассаду, переросла она. А потом и жара началась. И я оставила огурцы в теплице с помидорами. Честно говоря, думала, что все засохнет.

Удивительно, но факт – отлично уродились наши любимые помидорчики, и урожай огурцов оказался замечательный! И совсем не мешали друг другу. Наверное, в стрессовой ситуации (засуха и жара этого лета) растения «забывают» про неприязнь друг к другу и, наоборот, начинают «помогать» товарищам по несчастью. Ведь дружат же у нас в семье Мурзик с Альмой!

С уважением, Марина ПОГОРЕЛОВА, Дедовск