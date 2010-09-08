Скоро… весна!

В этом году сильно сдвинулись все сроки рекомендованных осенних посадок и уборки урожая. В календарь работ в саду лучше не заглядывать и отложить его до следующего года. А сейчас берите все луковицы, приготовленные к посадке, и скорее начинайте сажать. Они уже готовы к весне и скоро начнут прорастать. С некоторыми растениями придется поторопиться.

Не только картофель, но и все луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, фритиллярии и пр.) вызрели раньше времени. И их нужно срочно «закапывать». Напоминаем: средняя глубина посадки всех луковичных растений – 3 высоты луковицы, считая от донца. Если у вас приемлемые, в меру рыхлые почвы, то смело сажайте на такую глубину, не ошибетесь. В тяжелые почвы сажайте повыше, в песчаные – глубже.

Ломайте, не жалейте Купила нарциссы, а они уже начали прорастать. Как их праильно посадить? Людмила Моисеевна, Рязанская область Да, сейчас продают много луковичного товара с уже зелеными ростками. Постарайтесь не покупать проросшие луковицы. Отложите покупку до весны. Но уж если так случилось, то не расстраивайтесь, постараемся спасти растения. Если мы посадим проросшие луковицы в теплую почву, они наверняка быстро укоренятся и могут зацвести. А зимой погибнуть. Поэтому аккуратно выломайте зеленую стрелку до самого основания, выкручивая росток (не выламывая). Засыпьте ранку порошком любого разрешенного фунгицида, а лучше протравите в растворе (по инструкции). И сажайте, как обычно. Это поможет сохранить луковицы, однако цветения будущей весной может не случиться.

Исключение из правил – императорские рябчики (фритиллярии). Их нужно посадить на глубину 15–20 см независимо от размера луковицы. И обязательно сделать для них песчаную «постель». И нарциссы любят быть посаженными поглубже, примерно на 15 см.

Если у вас есть время и желание посадить всех основательно – это прекрасно! Тогда не опускайте каждую луковицу в отдельную ямку, а располагайте группами, подготовив для них специальное «корыто» с правильной посадочной смесью. Кстати, групповые посадки луковичных выглядят намного эффектнее одиночных.

Итак, выкопайте посадочную яму на 10–15 см глубже и на 5–10 см шире норм посадки. На дно положите перепревшую органику, затем влажный песок. Ни в коем случае не используйте под луковичные свежую органику! Расставьте на бугорках из песка луковицы на нужной глубине и обожмите влажным песком каждую луковку. А потом аккуратно засыпьте огородной почвой. Таким образом под луковичные мы вносим органику только в нижний, корнеобитаемый слой почвы. Из него растения будут добывать питательные вещества уже весной.

Если вы собираетесь посадить любимые нарциссы или мелколуковичные на открытом продуваемом месте или на пригорке, то не поленитесь укрыть их опавшими листьями и лапником. Только не забудьте рано весной укрытие снять. И вообще в этом году укрытие не помешает всем новым посадкам – на всякий случай.