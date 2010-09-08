//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Скоро… весна!

Особенности посадки луковичных растений этой осенью

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Мария Дутова ]

Скоро… весна!

В этом году сильно сдвинулись все сроки рекомендованных осенних посадок и уборки урожая. В календарь работ в саду лучше не заглядывать и отложить его до следующего года. А сейчас берите все луковицы, приготовленные к посадке, и скорее начинайте сажать. Они уже готовы к весне и скоро начнут прорастать. С некоторыми растениями придется поторопиться.

Не только картофель, но и все луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, фритиллярии и пр.) вызрели раньше времени. И их нужно срочно «закапывать». Напоминаем: средняя глубина посадки всех луковичных растений – 3 высоты луковицы, считая от донца. Если у вас приемлемые, в меру рыхлые почвы, то смело сажайте на такую глубину, не ошибетесь. В тяжелые почвы сажайте повыше, в песчаные – глубже.

Ломайте, не жалейте

Купила нарциссы, а они уже начали прорастать. Как их праильно посадить?

Людмила Моисеевна, Рязанская область

Да, сейчас продают много луковичного товара с уже зелеными ростками. Постарайтесь не покупать проросшие луковицы. Отложите покупку до весны. Но уж если так случилось, то не расстраивайтесь, постараемся спасти растения. Если мы посадим проросшие луковицы в теплую почву, они наверняка быстро укоренятся и могут зацвести. А зимой погибнуть. Поэтому аккуратно выломайте зеленую стрелку до самого основания, выкручивая росток (не выламывая). Засыпьте ранку порошком любого разрешенного фунгицида, а лучше протравите в растворе (по инструкции). И сажайте, как обычно. Это поможет сохранить луковицы, однако цветения будущей весной может не случиться.

Исключение из правил – императорские рябчики (фритиллярии). Их нужно посадить на глубину 15–20 см независимо от размера луковицы. И обязательно сделать для них песчаную «постель». И нарциссы любят быть посаженными поглубже, примерно на 15 см.

Если у вас есть время и желание посадить всех основательно – это прекрасно! Тогда не опускайте каждую луковицу в отдельную ямку, а располагайте группами, подготовив для них специальное «корыто» с правильной посадочной смесью. Кстати, групповые посадки луковичных выглядят намного эффектнее одиночных.

Итак, выкопайте посадочную яму на 10–15 см глубже и на 5–10 см шире норм посадки. На дно положите перепревшую органику, затем влажный песок. Ни в коем случае не используйте под луковичные свежую органику! Расставьте на бугорках из песка луковицы на нужной глубине и обожмите влажным песком каждую луковку. А потом аккуратно засыпьте огородной почвой. Таким образом под луковичные мы вносим органику только в нижний, корнеобитаемый слой почвы. Из него растения будут добывать питательные вещества уже весной.

Если вы собираетесь посадить любимые нарциссы или мелколуковичные на открытом продуваемом месте или на пригорке, то не поленитесь укрыть их опавшими листьями и лапником. Только не забудьте рано весной укрытие снять. И вообще в этом году укрытие не помешает всем новым посадкам – на всякий случай.

Приятное исключение

Про посадку озимого чеснока, который тоже луковичное растение, пока лучше ненадолго забыть. Озимый чеснок – приятное исключение из правил. Его зубчики в тепле не прорастают, поэтому с посадкой подождите как можно дольше! Учитывая стрессовые условия этого сезона, отложите посадку на середину – конец октября. Тем более что теплая влажная осенняя погода последних лет провоцировала прорастание озимого чеснока и его гибель зимой. А мы получили печальный опыт.

Но гряду под чеснок подготовьте заранее и утеплите ее получше. А про особенности посадки озимого чеснока в этом году мы еще поговорим на «СВОЕЙ ЗЕМЛЕ».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Украинский политолог Виктор Небоженко оценил, какие же основные враги на данный момент есть у президента Украины Владимира Зеленского. По мнению специалиста, реальную угрозу для статуса Зеленского как главы государства могут представлять два человека.

//В мире

Минобороны РФ назвало ложью информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой для Сербии

Минобороны РФ назвало ложью информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой для Сербии

В Минобороны РФ опровергли информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой, которая якобы предназначалась для Сербии. Российские военные назвали "абсолютной ложью" заявления о подобных поставках.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

"Кто отстаивают жесткие варианты подавления гражданского общества намеренно усиливают кризис", - комментирует митинг Ксения Собчак

"Кто отстаивают жесткие варианты подавления гражданского общества намеренно усиливают кризис", - комментирует митинг Ксения Собчак

В Москве проходит несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации на выборы. Ксения Собчак, экс-кандидат в президенты оценила ситуацию в столице

//Политика

На Украине попросили Зеленского восстановить авиасообщение с РФ

На Украине попросили Зеленского восстановить авиасообщение с РФ

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с РФ. В тексте отмечается, что страдают от запрета в первую очередь жители Незалежной.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Поклонская высказалась о проблемах насилия в российских семьях

Поклонская высказалась о проблемах насилия в российских семьях

Депутат Госдумы, экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская опубликовала свои предложения, реализация которых, на ее взгляд, поможет борьбе с вопиющей проблемой насилия в российских семьях. В последнее время участились случаи насильственной гибели женщин на почве насилия в семье.

//Общество

Надежда Бабкина: Слушай свое сердце и иди за ним!

Надежда Бабкина: Слушай свое сердце и иди за ним!

Яркая, сильная, харизматичная – такой мы привыкли видеть Надежду Бабкину на сцене. Образ лихой казачки примерила на себя певица много лет назад. А как иначе, ведь она обладает таким редким, таким обещающим именем – Надежда!

//Общество

Как разные жанры музыки влияют на психику человека

Как разные жанры музыки влияют на психику человека

Специалисты департамента внутренней безопасности США провели музыкальный эксперимент, в результате которого подтвердили, что музыка помогает справиться со стрессом.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Криминал

Кассирша пункта обмена валюты в Москве, похитившая 41 миллион, уехала из России

Кассирша пункта обмена валюты в Москве, похитившая 41 миллион, уехала из России

Женщина - сотрудница пункта обмена валюты в Москве, похитившая из кассы 41 миллион рублей клиента, предположительно, уехала из страны на туристическом автобусе. Злоумышленнице грозит до 10 лет колонии.

//Новости СМИ2

//В мире

ДНР: ВСУ выводит подразделения полка «Азов» из Донбасса из-за отказа подчиняться

ДНР: ВСУ выводит подразделения полка «Азов» из Донбасса из-за отказа подчиняться

Украинские военачальники и силовики провели экстренное совещание по оценке эффективности деятельности одного из подразделений «Азова» (запрещенной в России организации) в Донбассе на Горловском направлении.

//Шоу-бизнес

"Иногда хочется постарше", Алла Пугачева о своих предпочтениях в выборе мужчин

"Иногда хочется постарше", Алла Пугачева о своих предпочтениях в выборе мужчин

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле частенько радуют своих поклонников совместными забавными видеороликами. В последнем ролике Примадонна рассуждала о мужчинах и в шутку призналась, что «иногда хочется постарше».

//Происшествия

Туристы из Китая избили 29-летнюю девушку-россиянку в очереди в музей «Царское Село»

Туристы из Китая избили 29-летнюю девушку-россиянку в очереди в музей «Царское Село»

Туристы из Китая избили 29-летнюю девушку-россиянку в очереди в музей «Царское Село» в Пушкине под Санкт-Петербургом. Конфликт произошел между двумя мужчинами из КНР и девушкой в очереди у входа в музей.

//Политика

МВД привело данные об участниках несогласованной акции в Москве. В центре столицы собрались 3,5 тысячи человек

МВД привело данные об участниках несогласованной акции в Москве. В центре столицы собрались 3,5 тысячи человек

В МВД привели данные об участниках несогласованной акции в центре Москвы на Тверской улице в субботу, 27 июля, принимают участие порядка трёх тысяч 500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров.

//Культура

Инна Чурикова назвала причину падения: "Подвело зрение"

Инна Чурикова назвала причину падения: "Подвело зрение"

Поклонники народной артистки, актрисы театра и кино Инны Чуриковой переживают за ее самочувствие. Инна Михайловна упала во время спектакля и ее госпитализировали прямо сцены несколько дней назад.

//В мире

Украинские сатирики начали "облизывать" Зеленского

Украинские сатирики начали "облизывать" Зеленского

На Украине у юмористов появился новый тренд. Большинство шуток теперь посвящается ему. Юмористы без остановки хвалят Зеленского. Украинские массмедиа намекают, что совсем как Путина в России.

//Новости партнеров

//Армия

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon, проводя очередную разведывательную миссию у побережья Сирии, неожиданно перестал отслеживаться. Инцидент произошел рядом с базой ВМФ России.

//Общество

"Впечатления яркие", - поделился Путин после погружения на батискафе к затонувшей подлодке

"Впечатления яркие", - поделился Путин после погружения на батискафе к затонувшей подлодке

Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения на батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе. Погружение на спускаемом аппарате продлилось около часа, глубина погружения – 50 метров.

//В мире

На Украине продают 6 тонн Ленина

На Украине продают 6 тонн Ленина

В Днепропетровской области Украины одно из коммунальных предприятий решило расплатиться с долгами по зарплате при помощи В.И. Ленина. Об этом сообщают украинские масс-медиа.

//Здоровье

Медик рассказал о пользе страха перед стоматологом

Медик рассказал о пользе страха перед стоматологом

Завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов объяснил, что страх перед дантистом может быть весьма полезен.

//Происшествия

В Петербурге погиб популярный видеоблогер. Тела двух мужчин обнаружены в канализации

В Петербурге погиб популярный видеоблогер. Тела двух мужчин обнаружены в канализации

В Петербурге погибли популярный видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его местный диггер. Тела двух молодых мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки.

//В мире

Ушла из жизни старейшая в мире горилла

Ушла из жизни старейшая в мире горилла

В американском зоопарке Литл-Рок в штате Арканзас в возрасте 63 лет умерла старейшая из живших в неволе западная равнинная горилла Труди. Об этом накануне сообщила пресс-служба зоосада.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Уволенная из счетной палаты Татьяна Давыденко назвала версии лесных пожаров в Красноярском крае
2

Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну
3

За час до начала митинга в Москве на Тверской улице задержали уже более 60 человек
4

Российские медики назвали три самые опасные болезни для взрослых
5

Певица Лада Дэнс похвалилась фигурой в бикини и отдельно ножками

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры