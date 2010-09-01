Выявить и устранить
Шесть причин появления поросли и способы ее ликвидации
№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Мария Дутова ]
В этом году появилось очень много корневой поросли почти у всех деревьев в саду, даже у яблони. Удивительно! Почему? Как с этим бороться?
Владимир Трушкин, Тульская область
Садоводы-любители редко обращают внимание на появление в течение лета корневой поросли у плодовых деревьев. Однако в этом году даже самые ненаблюдательные дачники удивлялись буйному росту плодовой поросли вокруг деревьев. Случайностей у природы не бывает. Тогда в чем же причина? Так ли все серьезно и чем это грозит нашему саду?
Корневая поросль – побеги, возникающие на боковых или придаточных корнях дерева. Появляется новое растение со своим стеблем и корнями. Длительное время молодое растение сосет соки из материнского, сильно ослабляя его.
Если не принимать меры, то поросль может перегнать в росте и даже полностью погубить родителя.
Однако корневая поросль не возникнет «на пустом месте». Ее появление – симптом какого-либо неблагополучия дерева. Получив такой сигнал, оно стремится продолжить свой род любым способом, главное – побыстрее. Нестандартные погодные условия усугубили имеющиеся проблемы и ускорили порослевый процесс. Наша главная сегодняшняя задача – выявить причины возникновения поросли и устранить их (и причины, и поросль).
Первая причина – слишком высоко посажено дерево, и корни около штамба оголены. Эту ситуацию легко поправить: засыпьте корни почвой.
Вторая – очень сильно обрезали весной или удалили много ветвей при перепрививке. В итоге создается дисбаланс в питании растений. Корням не хватает продуктов ассимиляции, вырабатываемых листьями. Нельзя нарушать естественные пропорции между наземной и корневой системами.
Третья – различные механические повреждения дерева: отломы ветвей от ствола, трещины между ветвями, большие задиры коры. Все раны надо зачистить, замазать варом и обвязать пленкой.
Четвертая – садоводы забывают снимать этикетки и обвязки у прививок. В процессе роста ветви утолщаются, и обвязки сильно врезаются в кору. Питание к корням не поступает, и дерево помогает себе образованием поросли.
Пятая – физиологическая несовместимость привоя и подвоя. Между ними нарушается обмен питательными веществами. Проявляется это не сразу, не в первый год. А вот при нынешнем недостатке влаги этот фактор мог активизироваться. Данное явление сопровождается утолщением привоя в месте прививки, ускорением плодоношения и слабым ростом, пониженной зимостойкостью. И как правило, гибелью дерева.
Шестая причина кроется в зимних повреждениях дерева, которые часто остаются незамеченными. А прошлой зимой подобные условия были. У таких деревьев иногда лишь на 2–3-й год начинает растрескиваться и расслаиваться кора, стволы и ветви повреждаются цитоспорозом и прочими болезнями.
Итак, вы выявили причину. Теперь начинайте ее устранять. Если дерево не удается спасти, спилите его, а самое сильное порослевое растение оставьте для перепрививки. Остальную поросль вырежьте прямо сейчас, иначе она быстро погубит дерево в вашем саду. И старайтесь не допускать таких ошибок в будущем.
Станислав ИВАНОВ,кандидат сельскохозяйственных наук
Не навреди
Вырезать поросль нужно правильно, иначе можно сделать только хуже. Не оставляйте пеньки! Так как развитие поросли активизируется, а проведенная работа окажется бесполезной и вредной.
Если дерево сильно запущено и окружено целым кустом дикой поросли, раскопайте основание дерева. Секатором или садовой пилкой удалите побеги у самой земли. Большие срезы замажьте садовым варом. Засыпьте корни почвой.
Бывает, что поросль отрастает не от корня, а от штамба, ниже места прививки, значит, от подвоя. Ветка дикаря внедряется в кору дерева и даже начинает плодоносить. Внимательно осмотрите дерево, найдите различия в апробационных признаках сортов (листья, побеги, плоды). Удалите полностью такие побеги. Если побег врос основательно, то лучше его оставить. А весной перепривейте другим культурным сортом такого же срока созревания.
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