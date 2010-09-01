Выявить и устранить

В этом году появилось очень много корневой поросли почти у всех деревьев в саду, даже у яблони. Удивительно! Почему? Как с этим бороться?

Владимир Трушкин, Тульская область

Садоводы-любители редко обращают внимание на появление в течение лета корневой поросли у плодовых деревьев. Однако в этом году даже самые ненаблюдательные дачники удивлялись буйному росту плодовой поросли вокруг деревьев. Случайностей у природы не бывает. Тогда в чем же причина? Так ли все серьезно и чем это грозит нашему саду?

Корневая поросль – побеги, возникающие на боковых или придаточных корнях дерева. Появляется новое растение со своим стеблем и корнями. Длительное время молодое растение сосет соки из материнского, сильно ослабляя его.

Если не принимать меры, то поросль может перегнать в росте и даже полностью погубить родителя.

Однако корневая поросль не возникнет «на пустом месте». Ее появление – симптом какого-либо неблагополучия дерева. Получив такой сигнал, оно стремится продолжить свой род любым способом, главное – побыстрее. Нестандартные погодные условия усугубили имеющиеся проблемы и ускорили порослевый процесс. Наша главная сегодняшняя задача – выявить причины возникновения поросли и устранить их (и причины, и поросль).

Первая причина – слишком высоко посажено дерево, и корни около штамба оголены. Эту ситуацию легко поправить: засыпьте корни почвой.

Вторая – очень сильно обрезали весной или удалили много ветвей при перепрививке. В итоге создается дисбаланс в питании растений. Корням не хватает продуктов ассимиляции, вырабатываемых листьями. Нельзя нарушать естественные пропорции между наземной и корневой системами.

Третья – различные механические повреждения дерева: отломы ветвей от ствола, трещины между ветвями, большие задиры коры. Все раны надо зачистить, замазать варом и обвязать пленкой.

Четвертая – садоводы забывают снимать этикетки и обвязки у прививок. В процессе роста ветви утолщаются, и обвязки сильно врезаются в кору. Питание к корням не поступает, и дерево помогает себе образованием поросли.

Пятая – физиологическая несовместимость привоя и подвоя. Между ними нарушается обмен питательными веществами. Проявляется это не сразу, не в первый год. А вот при нынешнем недостатке влаги этот фактор мог активизироваться. Данное явление сопровождается утолщением привоя в месте прививки, ускорением плодоношения и слабым ростом, пониженной зимостойкостью. И как правило, гибелью дерева.

Шестая причина кроется в зимних повреждениях дерева, которые часто остаются незамеченными. А прошлой зимой подобные условия были. У таких деревьев иногда лишь на 2–3-й год начинает растрескиваться и расслаиваться кора, стволы и ветви повреждаются цитоспорозом и прочими болезнями.

Итак, вы выявили причину. Теперь начинайте ее устранять. Если дерево не удается спасти, спилите его, а самое сильное порослевое растение оставьте для перепрививки. Остальную поросль вырежьте прямо сейчас, иначе она быстро погубит дерево в вашем саду. И старайтесь не допускать таких ошибок в будущем.

Станислав ИВАНОВ,кандидат сельскохозяйственных наук