Цветение вне времени

Внутри розетки листьев безвременника появились… бутоны. Как такое могло получиться? Наталья Савушкина, Подмосковье

Безвременник (Colchicum) великолепный и безвременник осенний – многолетние травянистые растения из семейства лилейных. У них все наоборот. Цветут они поздно летом и осенью до середины октября. Цветки крупные, лилово-розовые, с шестью лепестками, похожие на крупный крокус. В это время листьев у них нет. Листья и плоды появятся только следующей весной. Листья, блестящие ланцетовидные, образуют красивую розетку длиной около 20 см. Семена созревают в июне, после чего надземная часть отмирает. Растение любит проницаемые плодородные, увлажненные почвы, но переносит засуху. Отрастает рано, сразу после схода снега. Размножается луковицами, которые сажают осенью перед цветением, когда надземная масса уже отмерла, а бутоны еще не появились.

Садоводы-огородники любят украшать безвременниками клумбы и миксбордеры. Это и понятно, неурочное цветение, иногда уже после первого снега, мало кого оставит равнодушным.

То, что наша читательница приняла за бутоны, – плодовые коробочки ромбической или эллиптической формы. Так что не переживайте, ваши безвременники ничего не перепутали.

Однако безвременник – ядовитое растение. Все его части токсичны, а особенно семена и луковицы. В них содержится 0,4–1,6% высокотоксичных алкалоидов (колхицин и колхамин). К сожалению, в ряде изданий по фитотерапии безвременник рекомендуется для домашнего применения, что недопустимо. В литературе описано много случаев отравления детей семенами безвременника. Поэтому, если у вас в семье есть маленькие дети, воздержитесь от посадки этого растения, пока наследники не подрастут.