Спеклась Антоновка!

Часть яблок на антоновке покрылась «загаром». Яблочки висят с оранжевыми «щечками», и в этом месте яблоко «светится насквозь», как в сказке. Такого я никогда у себя в саду не видел! Что бы это значило?

Борис Яковлевич, пенсионер, Калужская область

А это значит, что яблоко от жары «спеклось» прямо на дереве! И этот случай не единичен, а следствие удивительных изменений, произошедших с растениями этим летом. В моем саду такие же явления! Антоновка, зимний сорт, и он адаптирован к более прохладным условиям. В этом году часть плодов (15–20%), находящихся на самом солнце, перегревалась. Кожица получила самые настоящие ожоги – пятна желто-охристого цвета. Мякоть под ними на 3–5 мм стала водянистая, стекловидная.

Закладывать на хранение такие плоды, увы, нельзя. Начнут гнить. Скорее ешьте, тем более что сейчас вкус у них очень необычный, сладкий, медовый.

Снимите побыстрее эти яблоки, уменьшив нагрузку на дерево. Поливайте и ждите «нормального» урожая для зимнего хранения.