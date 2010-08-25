Спеклась Антоновка!
№ 33(223) от 26.08.2010 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]
Часть яблок на антоновке покрылась «загаром». Яблочки висят с оранжевыми «щечками», и в этом месте яблоко «светится насквозь», как в сказке. Такого я никогда у себя в саду не видел! Что бы это значило?
Борис Яковлевич, пенсионер, Калужская область
А это значит, что яблоко от жары «спеклось» прямо на дереве! И этот случай не единичен, а следствие удивительных изменений, произошедших с растениями этим летом. В моем саду такие же явления! Антоновка, зимний сорт, и он адаптирован к более прохладным условиям. В этом году часть плодов (15–20%), находящихся на самом солнце, перегревалась. Кожица получила самые настоящие ожоги – пятна желто-охристого цвета. Мякоть под ними на 3–5 мм стала водянистая, стекловидная.
Закладывать на хранение такие плоды, увы, нельзя. Начнут гнить. Скорее ешьте, тем более что сейчас вкус у них очень необычный, сладкий, медовый.
Снимите побыстрее эти яблоки, уменьшив нагрузку на дерево. Поливайте и ждите «нормального» урожая для зимнего хранения.
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