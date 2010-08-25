К посеву уже готова!

Вот интересно, шкурка у свежевыкопанной картошки не отскребывается. Как будто картофелина уже старая. У соседей по даче, кстати, то же самое. Почему такое странное явление? Марина Водовозова, Тверская область

Российские садоводы еще очень не скоро расстанутся с последствиями аномальных погодных условий этого лета. Нет ни одного растения, которого не коснулись бы метаморфозы нынешнего сезона. А впереди осенние работы в саду, сбор и закладка урожая на хранение, подготовка сада к зимовке. Да и сама зима, какая она будет?.. Ну а пока еще продолжается лето, поговорим о любимой всеми молодой картошке. Что же с ней такое происходит?

Многие садоводы заметили, что у свежевыкопанной картошки шкурка не отделяется. Почистить, легко поскребывая, не получается. Интересно по­чему?

В средней полосе начинают массово убирать картофель в конце августа. Он бы и дальше вегетировал, но прохладные ночи, холодные росы, дожди не способствуют росту этого теплолюбивого растения. Пора копать, пока фитофтора не уничтожила урожай. Поэтому обычно мы всегда дозариваем выкопанный картофель, на две недели раскладывая в темноте в теплом месте. Этим приемом останавливаем рост и заставляем клубни готовиться к хранению. Кожура грубеет – пора укладывать картофель в погреб.

Мы забыли, а картофель всегда «помнил» свое теплое американское происхождение. И в этом году «обрадовался» жаре и вызрел быстрее, как на исторической родине. Огрубевшая шкурка – тому подтверждение.

Поэтому, господа садоводы, картофельный урожай надо убирать немедленно! Ориентируйтесь по ботве. Листья ранних сортов, особенно если гряды с ними не поливали, давно засохли. Картофель уже перезрел! Если осень будет теплая, то картофель «вспомнит» и еще кое-что. Например, что у него (по биологическим характеристикам) нет продолжительного периода покоя. И созревшие клубни начнут расти снова. Как в теплых странах – всегда лето, и три урожая картофеля за год!

Итак, раннеспелые сорта и среднего срока созревания убираем. Две недели не сушим, выдерживаем всего 2–3 дня, чтобы отбраковать больные клубни. Мелкую едим, крупную лучше сразу убрать в прохладное помещение.

Гряду с поздним картофелем (120–130 дней от всходов до уборки), только при условии зеленой ботвы и сочных листьев, не трогайте. Пусть картофель еще немного подрастет. Но если будет слишком сыро и холодно (а мы уже ничему не удивимся!), выкапывайте, подсушивайте и в погреб. Успеете с уборкой, и урожай отлично сохранится. Безуглеводная диета без любимой картошечки нам не грозит!

На семена отберите клубни среднего размера, наиболее соответствующие по форме сортовым признакам. Не оставляйте на посадку мелочь – это устойчивое, но ошибочное мнение, основанное исключительно на экономических аргументах. Отобранную картошку зазелените, положив дней на 10 в светлое место, а лучше на солнце.