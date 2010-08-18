У нас в деревне дом. Далеко. Приезжаем только на выходные раз в две недели. А как приедем, плачем – дождей нет, все сохнет. В колодце воды совсем мало. Грядки с корнеплоды на грядках почти увяли. В прошлые выходные приехали наконец в отпуск. Перед этим нашу деревню порадовали грозы с обильными ливневыми дождями. Растения воспряли, свекла ожила. У нее появились молодые свежие листочки. Если теперь поливать, свекла будет снова расти и у нее наступит «вторая молодость»? Или надо скорее выкапывать и спасать то, что осталось? Александр Попов, Тульская область

Некоторые растения уже закончили свой рост, и это видно. Засохшую картофельную ботву уже ничем не реанимировать, поэтому картофель пора убирать. Лук репчатый и чеснок тоже давно просятся на полку. Если оставить луковичные в грядке и к тому же полить, то они решат, что наступила весна, и начнут новый вегетационный путь. Урожай будет потерян.

Период роста у корнеплодов более продолжительный, особенно у зимних сортов. Обычно мы убираем на хранение свеклу, морковь, корневую петрушку в конце сентября. А если осень теплая, то и позже. Чем длиннее вегетационный период, тем крупнее вырастет корнеплод.

«Страдальцы» мужественно пережили засуху и будут продолжать расти дальше. Поэтому внимательно обследуйте ваши корнеплодные грядки. Выберите несколько наиболее типичных экземпляров свеклы, моркови, петрушки. Внимательно осмотрите корнеплод. Если на нем нет никаких изменений, то, стало быть, продолжается первичный рост. Порыхлите почву, подкормите органикой, поливайте и ждите осенью значительную прибавку к урожаю.

А если вы заметите намечающиеся круговые концентрические белые уплотнения (каллусовая ткань) по всему корнеплоду и появляющиеся из них новые белые корешки, значит идет вторичный рост. Это плохо. Корнеплод начал новый цикл. Вас ждут цветочная стрелка и семена. Скорее убирайте урожай. Храниться он будет неважно, постарайтесь побыстрее съесть, сделать сок или заготовить впрок.

Николай ФУРСОВ