Компот из… огурцов

Мы спасаемся на даче все лето, поливаем, у нас урожай неплохой, несмотря на жару. Огурцов много, особенно в последнее время их «понесло», растут быстро, и крупные. Едим все лето, надоели уже. Мелкие консервируем понемногу. Подскажите какой-нибудь рецепт переработки крупных огурцов. А еще у нас много яблок уродилось, но падают. Что из них можно сделать?

Спасибо, супруги-пенсионеры Кашкины, Егорьевск

В жару мы теряем очень много влаги, расходуемой на охлаждение измученного организма. Потеем и много пьем жидкости. Опять потеем и снова пьем… Такой усиленный обмен веществ создает большую нагрузку на сердце, почки, печень, да и на все остальные «части тела». Происходит вымывание минеральных солей и витаминов. А если такой экстремальный режим продолжается два месяца? Как представишь… Да все совсем не так страшно, господа садоводы. Поезжайте на любимую дачу и восполняйте свеженьким урожаем минеральные потери перегретого организма. Например, огурцами и еще яблоками.

Огурец – замечательный овощ. А особенно ценны крупные экземпляры – они наше спасение в период продолжительной и изнуряющей жары! И после нее…

Арбузы у нас, в средней полосе, растут не особенно охотно, а огурцы – легко и непринужденно. Однако польза от нашенских огурчиков ничуть не меньше, чем от «полосатых» южных родственников. Огурец почти на 100% состоит из воды. И все ценные и полезные питательные вещества находятся в этой самой огуречной воде. Причем в самой доступной для человека форме.

В огурце содержится почти вся таблица Менделеева: железо, фосфор, магний, натрий, много калия и йода. И большой список витаминов. Йод помогает щитовидке, калий нормализует давление.

Итак, «пейте» огурцы. Отвар из огурцов (порезать кусочками, довести до кипения, остудить, настоять 2–3 часа и процедить) – полезнейший напиток, великолепно утоляющий жажду в жару! А если слегка подсластить или подсолить (кому как нравится), то и очень даже вкусный. Кстати, этот продукт наряду с известным рассолом использовали на Руси еще в глубокой древности. В такой «компот» перед употреблением можно добавить немного свежевыжатого огуречного сока.

Огуречная клетчатка – прекрасный диетический продукт. Порезанными мелкими кубиками крупными огурцами (предварительно очищенными от шкурки) заправляйте супы. Исключите на время картофель из супа и замените его на огурец.

Еще один рецепт: проверните огурец через мясорубку, добавьте пряности и соль по вкусу и обязательно 2–3 порезанных зубчика чеснока на литровую банку. Доведите до кипения, разложите по банкам и стерилизуйте 15 минут. Чудесная огуречная икра в холодильнике хранится хорошо, но лучше ее съесть до Нового года.

Пейте «профилактические» огуречные компоты, пока огурцы не кончились, пригласите друзей и всю семью на эту трапезу и будьте здоровы!

Все витамины целы Яблочные компоты и настои обладают не меньшим освежающим эффектом. Но наиболее полезен настой из яблок. Помытые яблоки порежьте вместе с семенными камерами, удаляя поврежденные плодожоркой части. Поместите в эмалированную или стеклянную посуду на 2/3 объема и залейте водой, подогретой до 60 градусов. Тогда все витамины сохранятся и перейдут в воду. Укутайте одеялом на 2–3 часа. Затем остудите, процедите и пейте. Вкус получается нежнейший. Никакого сахара добавлять не надо. Но хранится такой напиток недолго – киснет. Пейте сразу после приготовления.

Помолодеем к осени

Косметические достоинства огурца известны давно. Снимите кожуру с 2–3 огурцов, порежьте и залейте небольшим количеством горячей кипяченой воды. Дайте настояться 6 часов. Процедите. Такой водной вытяжкой очень полезно умываться для улучшения тонуса кожи и омолаживающего эффекта. Если умываться огуречной водой по 6–8 раз в день, то к осени помолодеете лет на 10! А примочки из огуречного сока обладают отбеливающим эффектом и осветляют веснушки.