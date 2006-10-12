Сочиняем сказку заранее

Готовить эту сказку нужно начинать осенью. Почти у каждого садовода растут в цветниках ландыши. Кто-то откопал в лесу и перенес в сад дикорастущий вид, другие купили сортовые ландыши в питомниках и на цветочных выставках. При правильной посадке и хорошем уходе куртины ландышей быстро разрастаются и даже могут превратиться из чудесного цветка в злостный сорняк. Регулярно их необходимо прореживать. Совместите это мероприятие с отбором посадочного материала для зимнего букета.

Главное - правильно отсортировать ростки, ведь для выгонки пригодны только толстые, с тупой вершиной, в которых уже с осени сформировались соцветия. Тонкие и островерхие высаживают на участке для доращивания.

Цветочные розетки ландышей связывают в пучки (как правило, по 30 штук), подрезая длинные корни так, чтобы в дальнейшем было удобно высаживать в горшки или ящички высотой 10-12 см.

До выгонки пучки вертикально прикапывают во влажном песке в погребе. Чтобы успеть к Новому году, начинать раннюю выгонку нужно за месяц

(конец ноября). Наверняка результат опытов вам понравится, поэтому при отсутствии погреба до весны (к 8 Марта) можете хранить пучки в холодильнике при температуре близкой к нулю.

А при наличии холодных парников или неотапливаемых теплиц посадите растения в горшки диаметром 9-13 см, туда сажают 8-15 ростков. Цветочные почки должны находиться на одном уровне. Почву уплотните, полейте, сверху прикройте мхом. Поставьте горшки в теплицу, накрыв лапником, потом опилками или листьями слоем 20 см. Когда выпадет снег - накройте снегом.

И как только вам захочется среди зимы немножко подышать воздухом весны, откопайте горшок и принесите в дом. А дальше - а дальше читайте нашу СВОЮ ЗЕМЛЮ. Обо всем подробно расскажем.

Ипполит ЛАВРУШИН, канд. сельхоз. наук.