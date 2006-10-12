Ну и лопух!

Не упустите момент, пока почва не замерзла, выкопайте однолетние растения лопуха и заготовьте корни - отличное лекарственное средство и прекрасный продукт для супов и варенья.

Обычный простой лопух растет повсеместно. Из-за больших размеров и колючих плодов получил много названий - репейник, собачник, арепьи, дедовник и др.

В корнях лопуха найдены полисахарид, инулин, протеины, жир, эфирное масло, дубильные вещества, горечи. Отвар или настой из корней лопуха используется как мочегонное средство. «Репейное масло» - настой свежих корней на миндальном или оливковом масле - отличное средство от выпадения волос. Только корни обязательно использовать свежие. Из сухих не получится.

В народной медицине применяется внутрь при ревматизме, подагре, как потогонное средство. Хорош он при запорах и при сахарном диабете. Наружно его применяют при угрях, фурункулезе, экземах. Китайцы применяют как противоядие при укусах змей. И это далеко не все, особенно, если учесть, что побочных действий и противопоказаний у лопуха нет.

Корни лопуха заготавливают поздней осенью и берут для этой цели только однолетние растения (которые не цвели). Корни старого двулетнего лопуха дряблые и деревянистые, для лечебных и пищевых целей не годятся. Корни нужно хорошо помыть, разрезать на кусочки и посушить в печке или духовке. Хранить сырье можно долго, до 5 лет.

Елена Лапушкина, Калуга

Полезные советы

Мазь от лишаев, экзем и порезов

Одну часть свежих корней лопуха провернуть через мясорубку и смешать с двумя частями подсолнечного масла. Настоять двое суток в темном месте. Потом уваривать полчаса на медленном огне, в горячем виде процедить. Хранить готовую мазь в холодильнике.

Любителям экзотики

В японской и китайской кухнях лопух едят в разных видах и делают это с большим удовольствием. Его специально выращивают, как свеклу или морковь. И в России до «эпохи картофеля» корнями лопуха тоже не брезговали.

Молодые листья добавляют в салаты, используют для голубцов, кладут в борщи и супы. Высушенные размолотые корни добавляют в муку в пропорции 1:2 и пекут чудесный хлеб - полезный и долго не сохнущий. Если лопуховую муку обжарить на чугунной сковороде, то получится отличный диетический кофе. На стакан кипятка - 2 чайные ложки.

Джем из лопуха без сахара

Корни лопуха (примерно полкило) провернуть в мясорубке. Один лимон натереть на терке. Залить двумя стаканами воды и варить на медленном огне часа два до однородного состояния. Инулин при тепловой обработке превращается в сахар, поэтому варенье приобретет отличный вкус. Дешево и вкусно!

«Жареная картошка» из лопуха

Корни помыть и порезать ломтиками. Отварить в соленой воде. Дать воде стечь, а потом обжарить на подсолнечном масле с репчатым луком. От настоящей жареной картошки не отличить, только будет еще вкуснее.