Вологодские лимоны

Айва японская (хеномелес) - культура, которая имеет столько достоинств, что без преувеличения ее можно назвать многоликой. Посадив ее на своем участке, ваши женщины не прогадали - это и красиво цветущий кустарник, и медонос, и отличный подвой для груши, и полезнейшие плоды. А еще хеномелес не требует особого ухода, и за счет глубокой корневой системы (до 2 и более метров) растет практически на любых почвах.

Клетчатка, которой богаты плоды, способствует выведению из организма холестерина. Содержащиеся пектиновые вещества обладают хорошими желирующими свойствами, они связывают и эффективно выводят из организма токсины, радионуклиды, тяжелые металлы, стронций. Соли органических кислот айвы имеют щелочную реакцию, благодаря чему поддерживается кислотно-щелочное равновесие в организме. Это особенно важно при диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Плоды хеномелеса являются богатейшим источником витаминов. Это конечно же витамины С и Р, затем провитамин А, витамины группы В. Семена содержат витамины Е, F и много других биологически активных соединений.

Плоды отличаются сильным стойким ароматом из-за наличия в кожице эфирных масел. Даже цветы и листья обладают фитонцидными свойствами. Поэтому айва применяется и как противовоспалительное средство.

Плоды убирают до наступления заморозков. Чем крупнее плод, тем он более ценен. Из них готовят компоты, варенья, пастилу, цукаты, сироп. Мелкие и не полностью созревшие используют для приготовления экстракта. Готовят из айвы также соки, вина, наливки. Из плодов и выжимок можно приготовить полезнейший уксус.

Станислав ИВАНОВ,канд. сельхоз. Наук

Как получить особенное удовольствие

Айвовый лимон

Айву порезать на тонкие ломтики и очистить от семян. Засыпать сахаром в пропорции 1:1. Хранить в стеклянной банке, можно не в холодильнике. Добавлять в чай вместо лимона и сахара.

Айвовый чай

Натрите на крупной терке айву, яблоки и морковь. Посушите. Возьмите 3 части айвы и по одной - моркови и яблок. Добавьте по одной части сушеных ягод малины и малиновых листьев. Две чайные ложки сухой смеси залейте стаканом кипятка, и пусть настоится. Вкус - удивительный, а пользы - немерено...

Компот на зиму

Целые плоды тщательно вымыть, уложить в чистые банки, залить сахарным сиропом (1,5 стакана сахара на литр воды) и пастеризовать полчаса (литровые банки).