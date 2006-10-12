Хрен надо «тренировать»

Главная ошибка автора письма, как и многих огородников-любителей, - выращивание хрена на одном месте без выкопки более двух сезонов. Хоть хрен и многолетнее растение, но выращивать его нужно один год, посадку производить в октябре или рано весной, убирать урожай осенью. Есть и некоторые секреты. Но обо всем по порядку.

Хрен - широко распространенное на поймах рек России растение из семейства капустных. Растет на всех типах почв, но на глинистых он более грубый. Красиво цветет белыми цветами, однако семян не образует, поэтому размножают его вегетативно, путем деления корня.

Для хрена отводят плодородные, хорошо освещаемые участки, которые весной быстро прогреваются и освобождаются от снега. На болотистых участках и в тени он не растет. Сажать хрен лучше с краю огорода, так как если вы за ним все же не уследите, то он разрастется и превратится в злостный сорняк.

Почву готовят следующим образом. Если под предшествующую культуру не вносили органические удобрения, то необходимо внести 8-10 кг перепревшего навоза или компоста и по 100 г комплексного минерального удобрения на квадратный метр. Глубоко перекапывают и нарезают гряды, в сухую погоду перед посадкой гряды поливают.

Для посадки заготавливают черенки из боковых корней или однолетних корневищ. При уборке урожая корни хрена диаметром от 15 до 30 мм используют для заготовки и переработки. С меньшим диаметром идут на заготовку посадочного материала. Нарезают черенки длиной 15-25 см, нижний конец срезают наискось, а верхний прямо.

Перед посадкой проводят специальный агроприем - «тренировку» хрена. Для этого грубой мешковиной ошмыгивают (протирают. - Ред.) основную часть черенка хрена, оставляя нетронутыми 2,5-3 см черенка сверху и снизу. Этим приемом мы удаляем корневые волоски, иначе они оттянут на себя питательные вещества, и хрен вырастет ветвистым и маленьким в диаметре.

Высаживают хрен рядами 70 х 35-40 см. При посадке черенки располагают наклонно - это облегчит уборку.

Если хрен выращивается на одном месте в течение нескольких лет и его не убирают, то корни могут проникнуть на глубину до 2 и более метров. На берегах Волги мне приходилось наблюдать размещение корневой системы хрена на глубине более 5 (!) метров. Очистить такой участок без применения экстренных мер практически невозможно.

При уборке необходимо тщательно выбирать даже небольшие части корней, так как они впоследствии дадут новые растения, которые будут засорять участок. Для ограничения распространения и облегчения уборки урожая в малых объемах хрен неплохо сажать и в дырявые емкости. Но не следует позволять ему расти несколько лет. Потом намучаетесь!

Хранить корни лучше всего в подвале в песке. Перерабатывать хрен в большом количестве нежелательно, так как даже в закрытой посуде эфирные масла постепенно улетучиваются, и остается белая масса без запаха. Лучше всего его готовить небольшими порциями непосредственно перед употреблением.

Средство от веснушек

Для приготовления отбеливающего раствора против веснушек и пигментных пятен натрите 50 граммов хрена и залейте 250 мл столового уксуса. Пусть постоит две недели в темном прохладном месте. Потом профильтруйте и разбавьте 1,5 литра холодной воды. Протирать кожу утром и вечером. Хранить в холодильнике.