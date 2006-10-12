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Могут ли дырки греть?

Рыболовное снаряжение

№ 23(23) от 12.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Могут ли дырки греть?

 

 

На принципах сохранения тепла основано действие любого термобелья, которое активно применяется сейчас любителями активного отдыха, охоты, рыбалки, туризма. Кстати, термобелье можно использовать и в повседневной жизни. Как же дырки сохраняют тепло? Для примера возьмем два комплекта термобелья. Первый вариант - хлопчатобумажная вязаная сетка с ячейкой в один сантиметр и толщиной полотна в 4 мм (соответственно кальсоны и фуфайка). Вроде бы совсем уж не теплая одежда, а какой-то маскарадный костюм. А вот и нет! Надевается это термобелье следующим образом: сначала на тело сам комплект, а сверху простая трикотажная майка и кальсоны. Воздух, который оказался пойман в клетках сетки, очень быстро нагревается телом, а верхний слой в виде трикотажки не дает ему выйти наружу. Избыточную влагу от тела впитывает сам комплект, чистая х/б как-никак.

Второй комплект еще более прост в применении. Но в нем «ловушки для воздуха» реализованы не клетками сетки, а петельками, специальным образом лежащими друг на друге с внутренней стороны комплекта. Далее идет уже частая вязка, реализующая преграду для теплого воздуха. К такому комплекту уже надевать ничего лишнего нет необходимости.

Главная задача любого термобелья - создать воздушную прослойку между телом и внешней средой, которая будет сохранять тепло. Такой же механизм используется и в стеклопакетах. Поэтому ответ на вопрос «могут ли дырки греть?» однозначен. Конечно, нет! А вот сохранять тепло они могут легко.

 


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