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А cпит ли карась?

№ 23(23) от 12.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]

А cпит ли карась?

Выбор места ловли

Основными местами обитания карася являются, конечно, различные озера и пруды. Обычно это небольшие водоемы, имеющие среднюю глубину 1,5-2 метра и некоторое количество углублений до 3-4 или 5-6 метров. Осенью с похолоданием воды карась уже довольно редко подходит к прибрежной мелководной части водоема, предпочитая углубления или глубокую зону вблизи плотины или дамбы. Только при недостатке в водоеме корма, когда прибойная волна размывает берег, карась стоит вблизи берега на границе мутной и светлой воды. Там он подбирает вымытые из грунта частички пищи.

Если известно, что в водоеме мало корма, то лучшим местом будет прибойный берег, около которого образуется полоса мути. В других случаях лучше располагаться вблизи углублений или на плотине (дамбе).

Снасти

Для ловли карася в осеннее время используют поплавочную и донную снасти. Основная особенность осенних снастей - их большая по сравнению с летом тонкость и аккуратность. Для поплавочной ловли используют маховую (без колец) или матчевую снасть (для дальнего заброса). Первой пользуются при облове прибрежной зоны или ямок или углублений, находящихся в непосредственной близости от берега. Лучше использовать удилище длиной не менее 6 м, иначе до многих уловистых мест можно попросту не дотянуться. Самым лучшим вариантом будет 7- или 8-метровое удилище. Леску ставят диаметром 0,12-0,14 мм, поплавок грузоподъемностью от 1 до 2,5 г, крючок 12-18 номера (в зависимости от насадки). Снасть для дальнего заброса используется в том случае, если хорошее место для ловли находится на значительном удалении от берега. Для этого способа применяют специальное матчевое удилище с кольцами длиной 3,9-4,5 метра, с безынерционной катушкой с задним фрикционом. Основная леска на этой снасти 0,16-0,18 мм, поводок 0,12-0,14 мм. Поплавки также используют специальные - ваглеры, весом от 6 до 12 г (в зависимости от дальности заброса).

Донная снасть в осеннее время должна быть не менее эле­гантна, чем поплавочная. Поэтому при осенней ловле карася активно используется современная донная снасть - фидер. Она состоит из специального фидерного удилища длиной от 2,7 до 3,9 метра, безынерционной катушки с задним фрикционом или с байтраннером. Далее следует оснастка - основная леска диаметром 0,18-0,22 мм, противозакручиватель с кормушкой весом от 15 до 45 г, поводок из лески диаметром 0,14-0,16 мм и крючок.

Насадки и прикормки

В осеннее время, когда карась активно питается перед зимой, необходимо, чтобы прикормка содержала как можно больше белковых компонентов. Этого можно достичь, как используя в ней различные виды живых компонентов (червя, опарыша, мотыля), так и применяя в прикормке протеиновые добавки. Перед началом рыбалки в предполагаемое место ловли забрасывают практически всю замешанную прикормку. Повторные добросы прикорм­ки в процессе ловли могут отпугнуть карася на небольших глубинах. Докармливают совсем небольшими шариками при­кормки размером с грецкий орех. Кормушку на фидерной снасти набивают прикормкой при каждом забросе.

Что касается насадок, то червь, мотыль и опарыш осенью являются бесспорными лидерами по количеству поклевок. При этом в разные дни карась как известный гурман может отдавать предпочтение то одной, то другой насадке. Именно поэтому с собой лучше иметь несколько вариантов. Очень неплохо ловится карась на манную болтушку с добавлением мотыля. Бывают случаи, когда карась предпочитает не какую-нибудь одну насадку, а бутерброд. Например, червь с опарышем, или опарыш с мотылем, или болтушка с червем.

При ловле карася надо всегда смело экспериментировать, чтобы добиться наилучшего результата и стать обладателем заветного трофея. То же касается и выбора места - не получается на одном - надо переходить на другое, пробовать различные глубины ловли. Хотя осенью, по мнению многих рыболовов, карась предпочитает насадки либо лежащие на дне, либо проплывающие в непосредственной близости ото дна.

Прикормка для ловли карася

Панировка пшеничная - 300 г

Гороховая мука - 100 г

Отруби - 100 г

Жмых - 200 г

Кукурузная крупа - 150 г

Анис молотый - 50 г

Геркулес молотый - 100 г

В осеннее время в данную прикормку хорошо добавить также немного живых (белковых) компонентов - опарыша, мотыля или резаного червя. Это значительно усилит эффект действия на карася.

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