Осенние хищники

Взять «полосатого»

Окунь обитает у нас практически в любом водоеме, начиная от небольших лесных озер и прудов и заканчивая крупными реками и водохранилищами. На малых реках в осенний период окунь зачастую держится вблизи зарослей подводной растительности, у поваленных в воду деревь­ев, редко выходя на быстрину. Соблазнить его можно некрупными вращающимися блеснами (№0 и №1). Цвет блесен выбирается в зависимости от освещения - в вечернее время и пасмурную погоду более светлые тона, в солнечную и ясную погоду лучший результат могут показать желтые и медные приманки. Не откажется окунь и от среднего размера твистеров, поданных на легкой джиг-головке. Любимые цвета - белый, перламутровый, красный, ярко-зеленый. На озерах и карьерах в осеннее время крупный окунь часто отходит из береговой зоны на более глубокие места, вслед за перемещающимся стайками мелкой рыбешки. На крупных реках и водохранилищах окуня можно встретить на бровках, на некотором удалении от берега, вблизи ям. Здесь в качестве приманок можно уже использовать средние по размеру воблеры, вращающиеся блесны от №0 до №2, колеблющиеся блесны длиной до 7-8 см. Бывают случаи, когда окунь в осеннее время бросается на приманку, практически равную себе по размеру. Голод - не тетка! Не побрезгует окунь и зазевавшимся мелким собратом, поэтому раскраска приманок «под окуня» бывает очень эффективной.

«Зубастая» разбойница

Даже начинающие рыболовы наслышаны об осеннем жоре щуки, когда эта зубастая хищница начинает охотиться на всех живых существ в водоеме, накапливая жирок перед зимой. Осенью щука особо не церемонится даже с крупными приманками, а мелкие может запросто игнорировать. Крупные вращающиеся блесны (№3-№5), воблеры, колеблющиеся блесны, джиговые приманки - арсенал, который может принести рыболовам долгожданный трофей. Осень - один из лучших периодов для ловли на колеблющиеся блесны, именуемые в народе «лопатами». Большое количество трофейных щук на больших водоемах клюет осенью именно на эти «дедовские», незаслуженно забытые некоторыми рыболовами приманки.

Искать крупных щук лучше на глубоких местах: на дальних бровках, на поливах, вблизи ям и в самих ямах. Сюда «зубастые» переместились вслед за мирной рыбой, которая стала сбиваться в стаи в местах зимовок. До многих мест ловли приходится уже добираться на лодках - с берега можно попросту не достать до предрусловой бровки, самого русла или хорошей ямы. Не стоит пренебрегать и прибрежной зоной - обязательно обловите камышовые заросли, торчащие из воды пни, поваленные деревья. В этих местах щука тоже выслеживает оставшуюся у берега мелкую рыбу.

«Колючеперый» красавец

Охота на судака - увлекательное и непростое занятие даже для опытных спиннингистов. Осенью стаи судака сопровождают стаи леща - своего любимого лакомства. Лещ же перемещается среди колоний ракушек-перловиц. Поэтому судака ловят на ракушечнике, на глубинах в 5-6 метров, иногда на песчаном дне. Глинистого дна в это время судак избегает. Ловят его в основном на джиговые приманки размером 4-10 см с грузом-голов­кой до 25-30 г. В ночное время крайне увлекательна ловля судака на воблеры с заглублением до 1-1,5 метров. Ловят его как с берега, так и с лодки. Ловля с лодки дает ощутимые преимущества - легко можно добраться в любую точку водоема и поймать заветный трофей.

Вообще, осенняя ловля хищников крайне интересна. Она дает возможность проверить в деле самые разные приманки, различную тактику ловли, да и осенние трофеи редко кого оставляют равнодушными.

Арсенал

Спиннинг Black Hole Monster Selection (длина 2,85 метра, тест 10-38 г, вес 210 г, кольца - Fuji SiC)

Катушка Black Hole Top Basser VS 3000 (вес 321 г)

Леска Delux (диаметр 0,15 мм)

Спиннинг Black Hole FX (длина 2,70 метра, тест 10-30 г, вес 175 г, кольца - SiC)

Катушка Black Hole Double Force VX 3000 (вес 335 г)

Леска Delux (диаметр 0,15 мм)

Спиннинг Black Hole River Hunter Telespin (длина 2,40 метра, тест 6-28 г, вес 183 г, кольца - SiC)

Катушка Ryobi Zauber 2000

Леска Delux (диаметр 0,12 мм)