Ставропольсике насадки от непогоды

Консервированная кукуруза

Многие рыболовы знают о том, как сильно любят эту душистую и сочную насадку карп и сазан. Наиболее нагляд­но представилось мне это на платных Земзюлькинских прудах, где карп про­сто набрасывается на ярко-желтое, хо­рошо заметное в достаточно мутной во­де зерно кукурузы. Клевала «стандарт­ная» рыба весом до 1,5 кг. Что касается дикой рыбы, то она ловится на эту насадку хуже, в основном сазан и то толь­ко на Вшивом озере. Но несмотря на это, кукуруза все равно оставила о себе хорошие впечатления и по праву явля­ется лучшей насадкой для ловли став­ропольского карпа и сазана.

Фасоль

В этом сезоне фасоль как приманка стала для меня открытием. Увидев как-то на рыбалке у од­ного знакомого рыболова эту насадку и узнав, как хорошо на нее клюет сазан, я сразу же решил опробовать ее в деле. После того как на собствен­норучно приготовленную фасоль клю­нула первая рыба (сазанчик весом в 500 г), я стал применять эту насадку на каждой рыбалке. Для ловли фасоль готовится подобно гороху: вначале замачивает­ся в холодной воде на 3-4 часа, затем опускается в кипящую воду на 3-4 минуты, а потом варится на медленном огне от 5 до 10 минут. Самое главное, чтобы фасоль не переварилась, иначе будет слишком мягкой. Данная при­манка чаще всего используется в дон­ных оснастках. Она насаживается на «волос» по нескольку штук.

Тесто с сыром

Эта насадка используется только на Невинномысском канале при ловле усача. Рыба в солнечные дни клюет стабильно, а при небольшом дождике совсем отказывается брать тесто. Однако в ясные дни эта насадка единст­венная, на которую так интенсивно клюет усач. Поэтому в хорошую пого­ду я советую ловить усача именно на тесто с сыром.

Игорь КУЧАВО,г. Ставрополь