Ставропольсике насадки от непогоды
№ 22(22) от 05.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Консервированная кукуруза
Многие рыболовы знают о том, как сильно любят эту душистую и сочную насадку карп и сазан. Наиболее наглядно представилось мне это на платных Земзюлькинских прудах, где карп просто набрасывается на ярко-желтое, хорошо заметное в достаточно мутной воде зерно кукурузы. Клевала «стандартная» рыба весом до 1,5 кг. Что касается дикой рыбы, то она ловится на эту насадку хуже, в основном сазан и то только на Вшивом озере. Но несмотря на это, кукуруза все равно оставила о себе хорошие впечатления и по праву является лучшей насадкой для ловли ставропольского карпа и сазана.
Фасоль
В этом сезоне фасоль как приманка стала для меня открытием. Увидев как-то на рыбалке у одного знакомого рыболова эту насадку и узнав, как хорошо на нее клюет сазан, я сразу же решил опробовать ее в деле. После того как на собственноручно приготовленную фасоль клюнула первая рыба (сазанчик весом в 500 г), я стал применять эту насадку на каждой рыбалке. Для ловли фасоль готовится подобно гороху: вначале замачивается в холодной воде на 3-4 часа, затем опускается в кипящую воду на 3-4 минуты, а потом варится на медленном огне от 5 до 10 минут. Самое главное, чтобы фасоль не переварилась, иначе будет слишком мягкой. Данная приманка чаще всего используется в донных оснастках. Она насаживается на «волос» по нескольку штук.
Тесто с сыром
Эта насадка используется только на Невинномысском канале при ловле усача. Рыба в солнечные дни клюет стабильно, а при небольшом дождике совсем отказывается брать тесто. Однако в ясные дни эта насадка единственная, на которую так интенсивно клюет усач. Поэтому в хорошую погоду я советую ловить усача именно на тесто с сыром.
Игорь КУЧАВО,г. Ставрополь
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