Карета для Золушки уже созрела

Тыква считается созревшей, когда плодоножка засохнет, листья пожухнут, а с момента всходов пройдет 120-130 дней. И вообще, желательно управиться до заморозков. Так что настает счастливая пора уборки вашего первого тыквенного урожая.

В теплом климате и при хорошем уходе плод тыквы крупноплодного вида может весить до 300 кг! Так что у вас, новичков, еще все впереди.

В средней полосе тыквы не всегда успевают вырасти на грядке до полного созревания. Многие огородники укрывают тыквенные растения от осенних заморозков лутрасилом, чтобы продлить вегетацию. Тыквы зимних сортов дозревают в процессе хранения.

В прохладном помещении (лучше всего в погребе) тыквы отлично доживают до следующего сезона, не теряя вкусовых качеств и полезных свойств. Недозрелая тыква неплохо сохранится до нового года в обычных комнатных условиях. Она полностью «дойдет», но хранить ее лучше в темноте и там, где попрохладнее, и съесть ее надо в первую очередь.

Тыква - полезнейший диетический продукт. Каротина в ней больше, чем в моркови. Очень важный и необходимый продукт для детского питания. Пожилым людям тыква вернет силы и спасет от склероза. Мякоть плода нормализует работу кишечника и обмен веществ.

Грызть тыквенные семечки - тоже очень полезное занятие. Во-первых, успокаивает нервную систему. Во-вторых, мужчинам должно пригодиться - ценные вещества, содержащиеся в семенах, усиливают потенцию. И в-третьих, тыквенные семена очень эффективны для профилактики глистов (испытанное народное средство).

Не слушайте соседей, пускай себе хихикают. А вы постарайтесь сохранить и съесть все свои тыквы. Ведь рецептов приготовления первых, вторых и третьих блюд из этого овоща в народной кухне имеется великое множество.

Меню тыквенного дня

Тыквенный салат

Потрите на крупной терке ломтик тыквы (граммов 300), добавьте мелко нашинкованную луковицу и столовую ложку натертого свежего хрена. Мелко порежьте пучок зеленого лука и пучок зелени. Заправьте майонезом.

Тыквенный суп

Сварить полстакана риса в полутора литрах молока. Потом добавить полкило тыквы, нарезанной мелкими кубиками, и варить до мягкости. Положить в суп 50 граммов сливочного масла, посолить и подсластить по вкусу.

Жареная тыква на «второе»

Тыкву очистить и порезать ломтиками. Обвалять в муке и обжарить с двух сторон на сливочном масле. Подавать со сметаной.

Тыквенный мед

Порезать тыкву кусочками, посыпать сахарным песком (на кг тыквы - стакан песка), и пусть постоит несколько часов. Потом поставить на медленный огонь и сливать сок по мере его образования. Полученный сок уварить до густоты, добавив корицы (на кончике ножа).