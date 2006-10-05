Осеменение по почте
7 причин заказать семена зимой
№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Во-первых, вы экономите свое время и здоровье, потому что стояние в очередях в душных магазинах - не самое приятное проведение времени. А также деньги будут целее, которые вам пришлось бы выделить на транспортные расходы для проезда к ближайшему садовому центру.
Во-вторых, в зимнее время намного больше ассортимент семян, чем весной, так как семеноводческие хозяйства формируют перечни продукции и поставляют семена в магазины осенью.
В-третьих, зимой вы можете не торопясь почитать литературу о новых сортах и видах и выбрать то, что вам захочется (а не приобретать то, что весной останется). И мы на своих страницах будем знакомить вас с новинками семенного рынка.
В-четвертых, вы успеете правильно и своевременно провести предпосадочную подготовку семян.
В-пятых, имеется много готовых наборов семян, грамотно тематически подобранных (например, «Пряные травы» или «Огородные диковинки», или «Урожайная грядка» и т.д.). По отдельности такие наборы собрать будет нелегко.
В-шестых, заказать семена почтой - единственная возможность для жителей отдаленных населенных пунктов получить хороший ассортимент семян новых сортов.
Ну и, в-седьмых, сомнительные конторы и организации, которые могут реализовывать некачественный посадочный материал, семена почтой не высылают.
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