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Я – сама

Баня на даче «по-походному»

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Я – сама
Настоящая «первобытная» баня

 

«Так уж сложилось, что мужика у меня в хозяйстве нет. Дочка-школьница, кот и пес - вот и вся моя семья. Живем скромно: бюджетникам много не платят, и основная наша радость - лето на даче. Стандартные шесть соток на типовом болоте. А когда-то здесь росла клюква...

Домик у нас небольшой, но уютный, участок ухоженный, вот только бани нет, а очень хочется. Накопить на стройку - дохлое дело, а так как мужика в хозяйстве нет, то и построить некому. Помог случай.

Собрались со студенческими походными друзьями. Стали смотреть старые фотографии, и вот тут-то и вспомнили про наши походные бани в палатках. Временно, но эффективно!

Мы с дочкой с нетерпением дождались весны. На даче в сарайчике освободили угол. Приколотили жердь-стойку. Старую выцветшую палатку из настоящей парусины (хорошо, что не выбросили) перекроили, и укрепили этот «шатер» в подготовленном углу. На пол постелили обрезки толстых досок и поставили поддон для душа - такую покупку мы еще в состоянии себе позволить. И, наконец, нашлось применение мирно ждавшей своего часа железной печке-буржуйке.

На печку поставили кастрюлю с крышкой, поверх нее «надели» большой старый тазик без дна и засыпали это пространство камнями. Трубу, правда, устанавливал сосед дядя Паша. Внутри мы повесили разные травы и веники, поставили скамью, снаружи оборудовали раздевалку и... торжественно перерезали шелковую ленточку. Объект был сдан в эксплуатацию за два выходных дня.

Нагревается наша баня очень быстро. Конечно, она быстро и остывает, но нам с дочкой этого времени достаточно, чтобы помыться и даже попариться. После помывки открываем дверь сарая, откидываем полог - все очень быстро проветривается и сохнет. Так что щели в сарае в данном случае на пользу. Летом за день сарай сильно нагревается, о сырости говорить даже смешно.

Теперь друзья дарят нам банные аксессуары. А все, кто у нас парился, - остались очень довольны.

Вот теперь наша дача полностью укомплектована. Дом, огород, баня, я сама, дочка, кот и пес. Мужика только в хозяйстве так и нет...»

Мария НЕФЕДОВА, Москва

 

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