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Всех не пересажаете!

Как правильно выбрать саженцы и что с ними делать осенью

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Всех не пересажаете!
«Правильный» саженец

 

 

Покупая саженец, помните главное - основное внимание надо обратить на корневую систему. Высохшие мелкие корешки и коротко обрубленные крупные корни - такое растение почти умерло, реанимировать его будет очень сложно. Вы же никогда не узнаете, как долго растение с открытыми корнями простояло на земле. Поэтому покупайте саженец только из прикопа и в проверенных питомниках.

При перевозке заверните корни во влажный материал. Когда приедете на участок - сразу прикопайте в землю.

Ни в коем случае не приобретайте растение с открытой корневой системой и с увядшими листьями на невызревших ветвях! Все побеги должны быть одревесневевшими и без листьев. Саженец можно выкапывать, когда: 1) начались осеннее естественное пожелтение листьев и листопад, в это время крахмал в листьях преобразуется в сахар, и он из листьев перемещается в ветви, ствол и корни, повышая зимостойкость растения; 2) рост побегов прекращается, и на их верхушках заложились крупные верхушечные почки.

Кривые и однобокие - не годятся. Правильно сформированный саженец имеет пропорциональное строение, он просто обязан быть красивым. Растение должно вам понравиться. И не слушайте советов случайных покупателей.

К сожалению, в погоне за малоопытными покупателями некоторые питомники выкапывают и реализуют саженцы слишком рано (конец августа - начало сентября), когда они еще биологически не подготовились к выкопке. Есть мнение, что посаженные в сентябре саженцы плодовых деревьев успеют к зиме сформировать «свежую» корневую систему. По моим 50-летним наблюдениям, в Мичуринском саду МСХА такого ни разу не наблюдалось. В условиях средней полосы корни плодовых деревьев начинают отрастать только весной в теплой и влажной почве. А вот корни ягодных кустарников при оптимальных условиях могут отрастать и осенью. Поэтому ягодники лучше сажать осенью.

И еще - грамотные питомниководы и садоводы никогда не продадут саженцы с сухими корнями. Они ценят этот нелегкий труд и любят свою землю.

Прикопаем по науке

Итак, вы купили саженцы сейчас, а сажать лучше рано весной (в апреле, как позволит почва) в заранее подготовленные с осени ямы. Поэтому важно грамотно прикопать саженцы на зиму. Прикопочную грядку лучше расположить на склоне, на ровном участке вокруг прикопа прокопайте дренажные канавки для стока лишней воды. Почва должна быть высокоплодородной и слабосуглинистой. В песчаную почву вносят торф и перегной (1-2 ведра на кв.м), а в глинистую - крупнозернистый песок, и все тщательно разрыхляют и перекапывают.

Прокапайте канавку шириной и глубиной 30-35 см с запада на восток, откидывая землю на южный край. Уложите саженцы в бороздку корнями друг к другу под углом 10-15 градусов к уровню почвы кроной на юг. Отступив от бороздки 0,5-1,0 м, возьмите почву и тщательно засыпьте корни и основание штамба слоем 30 см. Полейте.

Для защиты от мышей и утепления саженцев в конце ноября сверху и снизу проложите еловый лапник, иглами к корням. Если снега будет мало, в декабре надо подсыпать. Зимой вокруг прикопа снег нужно притаптывать - мыши в плотном снегу не водятся.

Если в конце зимы снега будет очень много, то в начале марта лишний отгребите, оставив слой 30-40 см.

После схода снега проведите ревизию саженцев. Растения откапывают и внимательно осматривают. Ножом делают срез коры и древесины у основания корней и штамба. Если кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая - значит, подмерзания нет. А если они темно-коричневые, а у груши даже черные - значит, подмерзли сильно или подопрели и сажать их в сад нельзя. Только здоровые, непо­врежденные саженцы можно сажать на постоянное место в сад.

Желаю садоводам приобрести высококачественные саженцы плодовых деревьев и успешно их сохранить в прикопе до весенней посадки.

Владимир СУСОВ, засл. агроном России

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