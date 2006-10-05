Не спеша на покой

Теплолюбивые южные неженки - розы прекрасно адаптировались в климате средней полосы, цветут все лето и неплохо зимуют (при соблюдении правильной агротехники). Но период зимнего покоя у них в основном вынужденный, нежели биологически необходимый. В теплом климате они цветут и вегетируют более длительное время. Чтобы розы хорошо перезимовали, их нужно постепенно подготавливать к периоду покоя.

В начале октября проверьте растения и «подтолкните» их к листопаду. Обрежьте секатором все побеги на 1/4 длины. Невызревшие молодые побеги - на 1/3 длины. Нижние листья также удалите. Порыхлите почву в приствольном круге и хорошо полейте.

Замульчируйте нижнюю часть стеблей песком и садовой землей на 10-15 см. Это предохранит невызревшие прикорневые почки от повреждения первыми заморозками.

В конце октября оставшиеся побеги укоротите наполовину. Оставшуюся листву оборвите. Все листья сгребите и удалите с участка или сожгите.

Заготовьте лапник - самый надежный укрывной материал для наших условий. Под ним растения не вымерзают, не выпревают и мышей не боятся.

В начале ноября розы окончательно обрезают, оставляя «пеньки» высотой 35-40 см, и засыпают песком и землей. Как только почва про­мерзнет на 2-3 см,

можно укрывать лапником.

Зимой укрывайте снегом, если его сдувает ветром. Весной необходимо постепенное открытие розовых кустов.

Почвопокровные, пле­тистые и кустовые розы не требуют кардинальной обрезки под зиму. Но укрыть на зиму лапником и окучить стволики нужно.

Галина СОКОЛОВА, агроном

Народная примета

В старые добрые времена у садоводов была «народная» примета: о розах вспоминать на революционные праздники. На ноябрьские (7-8 ноября) - укрываем розы на зиму, на майские (1-2 мая) - открываем на лето. Времена меняются, а розы остаются розами. А примету эту запомнить легко и ныне.