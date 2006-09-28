Сохраним и преумножим

Если вы хотите собрать семена и продлить цветение, до заморозков накройте кусты нетканым материалом (лутрасилом, спанбондом).

Обязательно укройте нижнюю часть стебля от первых морозов. Для этого на высоту 10-15 см обмотайте стебли плотной бумагой в 3-4 слоя или сфагновым мхом.

Защитите корни от заморозков. У крупных кустов корневая система расположена очень близко к поверхности. Поэтому следует замульчировать почву вокруг куста (диаметром 20-30 см) торфом, мхом, листьями слоем 5-8 см. Если погода теплая, то с этой операцией не торопитесь.

Осторожно подкопайте вилами куст и слегка приподнимите корневую систему с комом земли. Этот прием позволит предупредить случайное пробуждение почек и рост молодых побегов от корневища. Клубни сразу поймут, что пора уходить в состояние покоя, а не заниматься размноже-

нием.

Внесите фосфорно-калийные удобрения (азот - ни в коем случае!). Подкормка окажется эффективной только в том случае, если вы ее провели не менее чем за три недели до уборки клубней (конец октября).

Если вы своевременно проделаете все перечисленные процедуры, то не стоит спешить с выкапыванием растения. Сделайте это в конце октября, несмотря на то что тонкие побеги и листья будут прихвачены морозцем, а почва остынет до плюс 5-7 градусов. «Посидев» подольше в земле, клубни накопят больше питательных веществ и будут лучше храниться.

Николай ФУРСОВ, автор и ведущий радиопрограммы «Своя дача»