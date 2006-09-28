Хмель вьется на участке

На садовом участке хмелю обязательно найдите достойное место. Корневище со временем станет мощным, поэтому посадочную яму выкопайте достаточно большую - (50х50х60 см).

В каждую яму внесите по ведру перепревшего навоза или компоста и по полстакана суперфосфата.

Если хмель на вашем участ­ке растет охотно, то и не пересаживайте его, достаточно подсыпать перегноя и регулярно подкармливать минеральными удобрениями.

Чтобы хмель обильнее цвел, прищипывают верхушку на высоте 2 метра, а нижние листья обрывают. Слабые побеги удаляют, оставляя 3-4 наиболее мощных. Ну а если вы не ставите цель открыть пивоваренный заводик, то в хорошей почве и при поливе урожай хмельных шишек будет неплохой и без прищипок.

Садовая форма хмеля - это посаженный в хорошие условия черенок от обычного лесного растения. В средней полосе ямы готовят осенью, а посадку лучше проводить весной. Корневые черенки от взрослого куста нарезают длиной 10-15 см. Молодые корневища лучше укореняются и быстрее растут, чем крупные черенки. Сажать рассаду нужно наклонно на глуби-

ну 20 см.

Шишки начинают убирать в сентябре, когда они приобретут золотистый цвет. Сушат в темном помещении на сквозняке.

В садовых цент­рах, если поискать, можно найти сорт хмеля «Aurea». Листва у него золотисто-желтая. Для декоративных целей такая лиана в саду вам просто необходима!

Водный настой хмельных шишек незаменим при бессоннице - выпьешь стакан на ночь и спишь не просыпаясь до утра, без сновидений и кошмаров. А перед сном настоем помойте голову - для укрепления волос и расслабления нервной системы.

Медовуха с хмелем

На 3 литра воды возьмите полкило меда и 10 граммов хмеля. Все перемешайте и варите на медленном огне 2,5 часа. Потом добавьте 100 граммов дрожжей, залейте в бочонок и поставьте бродить на 10-12 дней в прохладное место, плотно укупорив. Потом добавить по 2 грамма корицы и гвоздики, разлить по бутылкам и закупорить. Поставить созревать в холодильник. Через полтора месяца можно дегустировать.

Как сварить «быстрое» домашнее пиво

Сначала готовим солод. Замочите ячменное зерно в воде. Каждые 2 дня воду меняют и зерна регулярно перемешивают. Как только появятся первые проростки, воду сливают и рассыпают зерна на большом плоском блюде. Сверху накрывают мокрой тканью. Когда ростки достигнут в длину 1 см, зерна надо высушить при температуре 40 градусов. Затем мелко истолочь или пропустить через мясорубку. Хранить солод нужно в прохладном сухом месте, лучше всего в берестяных туесках.

Солод можно приготовить и из других зерен: овса, ржи, пшеницы и даже гороха.

Теперь готовим пиво. В трех литрах воды размешайте три стакана солода и пусть сутки настаивается. Затем всыпать чайную ложку соли и два часа кипятить на слабом огне. Добавить стакан хмельных шишек и варить еще минут сорок. В остывшую жидкость добавьте 30 г дрожжей и оставьте на 12 часов. Потом разлейте по бутылкам, а через день бутылки закупорьте. Самые нетерпеливые уже через день могут наслаждаться пивом, приготовленным из собственного хмеля. Приятного аппетита!