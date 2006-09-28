//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Хмель вьется на участке

а домашнее пиво зреет в холодильнике

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Хмель вьется на участке

На садовом участке хмелю обязательно найдите достойное место. Корневище со временем станет мощным, поэтому посадочную яму выкопайте достаточно большую - (50х50х60 см).

В каждую яму внесите по ведру перепревшего навоза или компоста и по полстакана суперфосфата.

Если хмель на вашем участ­ке растет охотно, то и не пересаживайте его, достаточно подсыпать перегноя и регулярно подкармливать минеральными удобрениями.

Чтобы хмель обильнее цвел, прищипывают верхушку на высоте 2 метра, а нижние листья обрывают. Слабые побеги удаляют, оставляя 3-4 наиболее мощных. Ну а если вы не ставите цель открыть пивоваренный заводик, то в хорошей почве и при поливе урожай хмельных шишек будет неплохой и без прищипок.

Садовая форма хмеля - это посаженный в хорошие условия черенок от обычного лесного растения. В средней полосе ямы готовят осенью, а посадку лучше проводить весной. Корневые черенки от взрослого куста нарезают длиной 10-15 см. Молодые корневища лучше укореняются и быстрее растут, чем крупные черенки. Сажать рассаду нужно наклонно на глуби-
ну 20 см.

Шишки начинают убирать в сентябре, когда они приобретут золотистый цвет. Сушат в темном помещении на сквозняке.

В садовых цент­рах, если поискать, можно найти сорт хмеля «Aurea». Листва у него золотисто-желтая. Для декоративных целей такая лиана в саду вам просто необходима!

Водный настой хмельных шишек незаменим при бессоннице - выпьешь стакан на ночь и спишь не просыпаясь до утра, без сновидений и кошмаров. А перед сном настоем помойте голову - для укрепления волос и расслабления нервной системы.

Медовуха с хмелем

На 3 литра воды возьмите полкило меда и 10 граммов хмеля. Все перемешайте и варите на медленном огне 2,5 часа. Потом добавьте 100 граммов дрожжей, залейте в бочонок и поставьте бродить на 10-12 дней в прохладное место, плотно укупорив. Потом добавить по 2 грамма корицы и гвоздики, разлить по бутылкам и закупорить. Поставить созревать в холодильник. Через полтора месяца можно дегустировать.

Как сварить «быстрое» домашнее пиво

Сначала готовим солод. Замочите ячменное зерно в воде. Каждые 2 дня воду меняют и зерна регулярно перемешивают. Как только появятся первые проростки, воду сливают и рассыпают зерна на большом плоском блюде. Сверху накрывают мокрой тканью. Когда ростки достигнут в длину 1 см, зерна надо высушить при температуре 40 градусов. Затем мелко истолочь или пропустить через мясорубку. Хранить солод нужно в прохладном сухом месте, лучше всего в берестяных туесках.

Солод можно приготовить и из других зерен: овса, ржи, пшеницы и даже гороха.

Теперь готовим пиво. В трех литрах воды размешайте три стакана солода и пусть сутки настаивается. Затем всыпать чайную ложку соли и два часа кипятить на слабом огне. Добавить стакан хмельных шишек и варить еще минут сорок. В остывшую жидкость добавьте 30 г дрожжей и оставьте на 12 часов. Потом разлейте по бутылкам, а через день бутылки закупорьте. Самые нетерпеливые уже через день могут наслаждаться пивом, приготовленным из собственного хмеля. Приятного аппетита!

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Столтенберг объяснил, почему Крым вернулся в состав России

Столтенберг объяснил, почему Крым вернулся в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Крым вошел в состав РФ. Об этом политик сообщил в ходе выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//Происшествия

Детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

Детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

Утром во вторник, 6 августа, стало известно, что на складе боеприпасов в Ачинском районе прекратилась детонация снарядов. Об этом сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка завершили заплыв через Байкал 6 августа в 4:35 утра по местному времени. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такую дистанцию.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Общество

Вступил в силу пакет законов об ужесточении наказания за непропуск "скорой"

Вступил в силу пакет законов об ужесточении наказания за непропуск "скорой"

Во вторник, 6 августа, в России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медицинских работников. Соответствующая норма появилась в УК РФ.

//Новости СМИ2

//Общество

Стало известно, какие сладости являются самыми популярными у россиян

Стало известно, какие сладости являются самыми популярными у россиян

Проведено исследование, в рамках которого стало известно, какие сладости являлись наиболее популярными у россиян в июле. Анализ был осуществлен на основе обработки фискальных данных с касс.

//В мире

В Тихом океане нашли подлодку, пропавшую около 80 лет назад

В Тихом океане нашли подлодку, пропавшую около 80 лет назад

В Тихом океане нашли подводную лодку USS Grunion, которая затонула около восьмидесяти лет назад во время выполнения боевого задания. Отмечается, что на дне был обнаружен только фрагмент субмарины.

//В мире

Спецпредставитель ЛНР озвучил обязательное условие прекращения войны в Донбассе

Спецпредставитель ЛНР озвучил обязательное условие прекращения войны в Донбассе

Родион Мирошник, специальный представитель самопровозглашенной ЛНР на мирных переговорах в Минске, обозначил в телеэфире обязательное условие прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса.

//В мире

В Индии автобус с 18 детьми сорвался в ущелье

В Индии автобус с 18 детьми сорвался в ущелье

В Индии в ущелье скатился автобус, в салоне которого находились восемнадцать детей. Соответствующую информацию предоставил во вторник местный центр по смягчению и ликвидации последствий бедствий.

//Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП под Рязанью

Семь человек погибли в результате ДТП под Рязанью

В Рязанской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и внедорожника. Согласно последней информации, в результате аварии погибли семь человек.

//Шоу-бизнес

СМИ: вдова Децла отказалась проводить ДНК-экспертизу сына

СМИ: вдова Децла отказалась проводить ДНК-экспертизу сына

Скандалы в семье покойного рэпера Децла не утихают. Согласно последней информации, вдова артиста Юлия Киселева отказалась проводить ДНК-экспертизу, чтобы подтвердить родство своего сына и мужа.

//Новости партнеров

//В мире

Сеул полагает, что КНДР испытала запрещенные ракеты

Сеул полагает, что КНДР испытала запрещенные ракеты

Южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея утром во вторник, 6 августа, испытала баллистические ракеты малого радиуса действия, которые ранее запретил запускать Совет безопасности ООН.

//В мире

Жена хоккеиста Овечкина попала в больницу из-за проблем с почками

Жена хоккеиста Овечкина попала в больницу из-за проблем с почками

Супруга знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия недавно попала в больницу. Согласно последней информации, медики ранее выявили у молодой матери проблемы с почками.

//В мире

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского вновь совершили досадную ошибку. На этот раз в публикации случайно назвали главу правительства Индии Нарендру Моди женщиной.

//Шоу-бизнес

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Резидент Comedy Club Тимур Каштан Батрутдинов перепел известную песню не менее известной телеведущей Ольги Бузовой. Запись своего "выступления" комик опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

//Здоровье

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Профессор персонифицированной медицины Маргарита Королева рассказала, как можно при помощи еды избавиться от дневной сонливости. По её словам, некоторые продукты могут с легкостью вернуть бодрость и рабочий настрой.

//Шоу-бизнес

Диме Билану не удалось улететь в США

Диме Билану не удалось улететь в США

Дима Билан не смог попасть на концерт Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке, куда заранее купил билеты на хорошие места. Теперь же его билет "пропал". Об этом певец рассказал на странице в Instagram.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию
2

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"
3

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики
4

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года
5

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры