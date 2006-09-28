Срок для озимого чеснока

Выращивание хорошего чеснока начинается с качест­венной подготовки почвы. Соблюдая севооборот, сажайте озимый чеснок после ранней капусты, огурца, томата. Освободите участок от растительных остатков. Если под предшествующую культуру не вносили органические удобрения, то добавьте по 5-6 кг перепревшего навоза и по 50 граммов нитроаммофоски на квадратный метр, равномерно рассыпая по всему участку. Переко-пайте на глубину 25-30 см. Если пахотный слой меньше, то копайте на глубину имеющегося пахотного слоя. Сделайте гряды шириной 1-1,2 метра, тщательно выравнивая почву. Подготовленная гряда должна немного «устояться».

В Центральной России сроки посадки озимого чеснока - с 25 сентября по 10 октября. Слишком ранняя посадка приводит к отрастанию листьев, что ослабляет растения, и зимой они могут вымерзнуть. Поздняя посадка не позволяет зубкам хорошо укорениться, что тоже приведет к вымерзанию.

Для посадки отбирают крупные здоровые луковицы или используют бульбочки, которые образовались на цветоносных побегах (если вы их во­время не обломали). Из посаженной бульбочки на следующий год вырас-тет луковица-однозубка, а на второй год - полноценная многозубковая луковица.

Отобранный здоровый посадочный материал замочите в 1%-ном растворе марганцовки на 30 минут, потом просушите и можно сажать. Расстояние между рядами на грядке - 20 см. Глубина заделки - 5-7 см, на более плотных поч вах высаживаем на меньшую глубину, на рыхлых - на большую. В сухую погоду полейте рядки до высадки зубков. После посадки гряду тщательно выровняйте граблями. Если погода теплая и сорняки начали отрастать - обязательно прополите.

После наступления холодной погоды в конце октября - начале ноября, когда почва промерзнет на глубину 1-2 см, замульчируйте гряды торфом или перегноем слоем 3-5 см. Некоторые овощеводы поверх мульчи раскладывают лапник. Это способствует накоплению снега на грядах зимой. Чеснок хорошо перезимует.

После схода снега весной лапник снимите, а мульчу удалите граблями. Это надо сделать обязательно. Тогда почва быстрее прогреется, и чеснок рано тронется в рост. В этот период необходимо подкормить чеснок азотным удобрением, но об этом и о других секретах агротехники выращивания чеснока мы обязательно расскажем, когда придет время. А сейчас серьезно отнеситесь к посадке. Правильная посадка - 70% успеха хорошего урожая!

В основном огородники используют местные сорта озимого чеснока. Однако имеется много сортов, занесенных в Госреестр селекционных достижений и допущенных к использованию. Из районированных сортов рекомендую: Алькор, Антоник, Башкирский 85, Дунганский местный, Новосибирский, Памяти Ершова, Петровский, Юбилейный грибовский и др.

Юрий АНДРЕЕВ, профессор, зав. каф. овощеводства РГАУ-МСХА

Свежее чесночное дыхание

Всем хорош чеснок, но - запах... Для нейтрализации эфирных масел (стойкого чесночного запаха изо рта) после употребления блюд с этим свежим овощем примените «волшебное» растение - петрушку. В течение 5 минут пожуйте (не глотая) несколько ее веточек. Проверено - собеседники ничего не почувст­вуют.