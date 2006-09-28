Осень - сезон активности

Любая активность человека сопровождается выделением тепла и компенсируется испарением влаги с поверхности кожи. Иными словами, чтобы не перегреться, человек вынужден потеть! Именно избыток пота, накапливающийся внутри одежды, является причиной замерзания и дискомфорта. Использование в конструкции одежды специальных мембранных материалов позволяет успешно справляться с этой проблемой.

Бесспорным лидером среди производителей мембранного текстиля является американская фирма W. L. Gore & Associates. Уникальные свойства тонко­слойной микропористой пленки из фторопласта произвели революцию в обувной и текстильной промышленности. Не меньших лавров достоин американский концерн DuPont. По сути, мембрана, выпускаемая под брендом GoreTex, - очень тонкая пленка, обладающая способностью пропускать пары воды, - иными словами, может «дышать». Именно это свойст­во материала и оказалось принципиально важным. Разностью температур достигается постоянная вентиляция внутреннего слоя одежды. Туннелеобразная структура пор мембраны разбивает поток воздуха на микрозавихрения и является преградой для ветра.

Мембрана для охотников

Одежда охотника должна быть неприметна на фоне леса, держать дождь, ветер, не шуршать, не сковывать движение. Есть и некоторые особенности. Ходовая охота заставит вас попотеть. Если вы загонщик, то ваша основная забота - много шуметь, двигаться. Загонщик может пройти по осеннему лесу несколько десятков километров. У охотника, стоящего на номере в ожидании зверя, другая задача: не издавать посторонних звуков и запахов. Именно с учетом этой особенности в одежде охотника предусмотрено специальное конструктор­ское решение. Внутренняя курт­ка может быть пристегнута к верху и нормальным образом, и наизнанку. Мембрана, находящаяся внутри куртки-перевертыша, имеет одностороннюю проницаемость и в первом случае дышит (вариант загонщика), а во втором не пропускает наружу пота, а значит - и запаха (вариант стрелка). И все же лучше защита от непогоды это осенняя куртка.

Мембрана для рыболовов

Более половины каталога знаменитой японской фирмы Shimano посвящены не рыболовным принадлежностям, а коллекции одежды под общим брендом NEXUS. Но и здесь изюминкой является мембрана GoreTex. Японские конструкторы позаботились о многочисленных возможностях регулирования микроклимата внутри одежды.

Мембрана нашла широкое применение и в обувной промышленности.Что может быть для вас важнее сухих ног? С этой задачей прекрасно справляется обувь с использованием мембраны GoreTex.

Цена мембраны

Одежда с использованием мембраны - удовольствие дорогое. Каждая фирма, использующая в своих технологиях мембранные материалы GoreTex, обязана получить лицензию от фирмы W.L. Gore & Associates и обзавестись определенным оборудованием для проклейки и шитья мембраны. Только после этого на изделии появится соответствующий шильдик с логотипом. Непрост и уход за самими изделиями. Например, придется обзавестись специальными средствами для стирки, поддержания свойств водонепроницаемости верхнего слоя одежды. Несоблюдение требований за уходом может привести к нарушению основных свойств мембраны.

Популярность мембраны GoreTex стала причиной появления многочисленных подделок. Отличить их иногда довольно сложно. Единственный совет - покупайте GoreTex в специализированных магазинах и обращайте внимание на цену.

Технический аргумент

Основные характеристики GORE TEX:

Заявленные разработчиками свойства одежды с использованием мембраны GoreTex не могут не поражать.

Пропускная способность (вентиляция) - 1 л водяного пара в час; износостойкость - 200 ч непрерывной машинной стирки. Водостойкость GoreTex около 10 000 мм водяного столба (напомню, что водоне­проницаемыми считаются ткани с водостойкостью 2 000 мм по стандарту DIN).

GoreTex в обиходе экстремалов стал практически эквивалентом названия верхней одежды, но можно услышать еще более короткое название - мембрана.