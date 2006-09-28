Охота на кабана

Кабана надо подкараулить

Как правило, кабанов подкарауливают в местах кормежки или на тропах, ведущих от мест дневки к местам кормежки. Нередко кабаны посещают посевы бахчевых культур, картофеля, кукурузы, овса; на Дальнем Востоке и Кавказе «сидки» устраиваются у зарослей диких фруктовых деревьев, в заброшенных и одичавших фруктовых садах, в ореховых рощах; в Закавказье кабана нередко можно встретить и на рисовых полях.

Места кормежки кабана отыскивают по следам, кучкам помета, взрытиям почвы. После нахождения перспективных мест подготавливают «сидку» с учетом наиболее часто дующих в этой местности ветров. Располагаться необходимо так, чтобы ветер не дул от «сидки» в сторону мест кормежки или троп, по которым зверь будет передвигаться с мест дневки. Как правило, кабаны кормятся после наступления темноты, но к местам кормежки нередко приходят еще засветло, до захода солнца.

При выходе из лесных зарослей на открытые участки, в поля кабаны ведут себя очень осторожно. Долго остаются на окраине зарослей: принюхиваются, прислушиваются. При малейшем намеке на опасность могут вновь скрыться в лесу и в эту ночь уже не появиться вблизи «сидки». Во время принюхивания кабан громко втягивает в себя воздух - этот звук можно легко услышать на расстоянии в 100-200 метров и более. На полях, где специальные «караульщики» охраняют посевы от нашествия кабанов, периодически колотя в кусок железа или доску, звери очень быстро привыкают к этим звукам и почти их не боятся. А вот неожиданное отсутствие таких звуков может насторожить и испугать кабана - он попросту не выйдет на кормежку. Охота окажется безрезультатной!

С подхода

Кабана не обязательно подкарауливать, находясь в «сидке» вблизи картофельного поля. Можно заняться и более интересной и захватывающей охотой - с подхода. Дело в том, что во время кормежки кабаны очень сильно шумят: хрустят, пережевывая орехи, желуди; шуршат сухими ветками деревьев или тростником, повизгивают, громко чавкают. Все эти звуки в ночной тишине, естественно, разносятся на большие расстояния. Ориентируясь на эти звуки, охотник подходит к кабанам против ветра. Важно незаметно приблизиться к зверю на расстояние выстрела или расположиться так, чтобы в дальнейшем звери сами вышли под выстрел. При таком виде охоты очень важно знать охотничьи угодья как свои пять пальцев (полянки, кабаньи тропы, завалы, дороги), уметь ориентироваться на местности. Немаловажным будет и наличие мягкой нешуршащей одежды, специальной мягкой обуви, а также умение бесшумно ходить по лесу.

Облава!

Загонные охоты на кабана тоже весьма эффективны. По чернотропу загонщики самостоятельно или с помощью собак поднимают кабанов с мест лежек и выгоняют зверя на заранее выставленных стрелков.

При охоте с собаками основная задача четвероногих помощников - остановить кабана и задержать его, дав возможность охотнику подойти на расстояние выстрела. При этом важно использовать во время кабаньей охоты правильно натренированных собак. Агрессивный кабан, загнанный в безысходную ситуацию собачьей сворой, способен покалечить или убить неопытных или неправильно действующих собак.

Охотнику на заметку

Ранен - еще ничего не значит

Наиболее убойные места у кабана - голова, шея и грудь. При этом кабан довольно крепок на рану, поэтому подходить к упавшему зверю нужно очень аккуратно и внимательно. Показательными в этой ситуации будут уши зверя - если они прижаты к голове, кабан в любую секунду может броситься на охотника. Разыскивают и преследуют раненого зверя только утром, ночью делать это крайне опасно. Охотятся на кабана как с гладкоствольным, так и с нарезным оружием.