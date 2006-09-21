Моя «своя земля»

Нам очень приятно, что в редакцию приходят письма на конкурс «Я на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ». Истории самые разные – смешные и грустные, короткие и длинные. И даже… в стихах. Радует, что садово-огородное бытие не только определяет, но и вдохновляет сознание к творчеству. Пишите, будем ждать.



А сегодня предлагаем вашему вниманию поэтический экзерсис (из присланного килограмма стихов) нашего читателя-огородника Евгения Карасева из Омска.



Все начинается с нуля…



Семья моя и отчий дом,

Ну и участочек при нем.

За домом в зелени беседка

Для общения с соседкой.

Здесь же вечером за чаем

Мы гостей своих встречаем.

Собачка, кошка,

огородик –

В семейство дружное

все входит.

И банька – чтобы снять

усталость,

И согласитесь – то не малость.

Дорожки, овощи, цветы

Как исполнение мечты.

И чтобы плодотворно жить,

Нельзя все это разделить!

Все начинается с нуля,

Поверь, даже СВОЯ ЗЕМЛЯ.