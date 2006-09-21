Моя «своя земля»
№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Нам очень приятно, что в редакцию приходят письма на конкурс «Я на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ». Истории самые разные – смешные и грустные, короткие и длинные. И даже… в стихах. Радует, что садово-огородное бытие не только определяет, но и вдохновляет сознание к творчеству. Пишите, будем ждать.
А сегодня предлагаем вашему вниманию поэтический экзерсис (из присланного килограмма стихов) нашего читателя-огородника Евгения Карасева из Омска.
Все начинается с нуля…
Семья моя и отчий дом,
Ну и участочек при нем.
За домом в зелени беседка
Для общения с соседкой.
Здесь же вечером за чаем
Мы гостей своих встречаем.
Собачка, кошка,
огородик –
В семейство дружное
все входит.
И банька – чтобы снять
усталость,
И согласитесь – то не малость.
Дорожки, овощи, цветы
Как исполнение мечты.
И чтобы плодотворно жить,
Нельзя все это разделить!
Все начинается с нуля,
Поверь, даже СВОЯ ЗЕМЛЯ.
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