В посадку тюльпанов - с головой

Третья декада сентября – наиболее оптимальное время для посадки тюльпанов. При температуре 9–10 градусов (средняя температура конца сентября – октября) укоренение луковиц проходит лучше всего.



ПЕРЕД посадкой луковицы надо внимательно осмотреть и отбраковать больные и поврежденные. Здоровые опустите в слабый раствор марганцево-кислого калия на 30–60 минут, в зависимости от размера луковиц, затем просушите и приступайте к посадке.

В среднем для тюльпанов глубина посадки – 10–12 см. На тяжелых почвах глубину уменьшают на 2–3 см. Мелкие и детки сажают на глубину 5–8 см, желательно на отдельную грядку, так как цветение такой «мелочи» маловероятно.

Расстояние между луковицами выдерживайте 10–12 см, мелкие сажайте почаще. На глинистых почвах под тюльпаны подсыпают слой речного песка (2–3 см) и засыпают их «с головой». Кстати, эта процедура крайне важна для нарциссов, так как их не обязательно ежегодно выкапывать, и на одном месте они растут до 4 лет.

Правильно выбранное место – одно из слагаемых успешного цветения. Обязательно запомните, что тюльпаны возвращают на преж­нее место не ранее, чем через 4–5 лет. Их не высаживают на место других луковичных и пасленовых (томаты, перец, баклажаны, физалис, картофель). Только так можно сократить возникновение болезней, особенно вирусных.

В настоящее время в специализированных магазинах продаются пластиковые лотки для посадки луковичных.

В них очень удобно высаживать тюльпаны. После потери декоративности лотки уберите в «прикопчик» на доращивание, а на освободившееся место в цветнике посадите цветущую рассаду однолетников.

Посаженные в такие емкости тюльпаны помогут вам создать мини-куртины, также они хороши в сочетании с пионами, в древесно-кустарниковых композициях и в цветниках.

Не запаздывайте с посадкой. Луковицы, не успевшие укорениться до наступления морозов, могут зимой вымерзнуть. А если вы все сделаете вовремя и правильно, то благодарные тюльпаны порадуют вас весной обильным цветением и многообразием форм и красок.