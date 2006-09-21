Капусту убирают ясным днем

Раннюю капусту огородники давно убрали и почти съели. А к активной уборке средних и поздних сортов на Руси обычно приступали после 21 сентября. Вот и нам пора! Сорта среднего срока созревания идут на квашение, а поздние – еще «посидят» на грядке и погреются в оставшиеся теплые денечки бабьего лета.



КОЧАНЫ готовы к уборке, как только станут плотными и прекратят рост. Оптимальная дневная температура воздуха для уборки – от 3 до 10 градусов тепла, а ночью – не ниже 0 градусов. Капуста выносит минусовые температуры, но срезать кочаны все-таки лучше до заморозков. Если верхние листья подмерзнут, такие кочаны долго не хранятся и загнивают.

Убирать кочаны нужно в сухую погоду. При неизбежных дождях капусту обязательно надо обтереть (если урожай невелик, а время есть) и просушить под навесом. Закладывать на хранение только в сухом виде!

Передовой читательский опыт

«Мы уже лет двадцать храним капусту «вверх ногами». Кочаны выдергиваем с корнями, отмываем от земли и просушиваем. Лишние листья удаляем. Затем каждый кочан обертываем плотной бумагой. Для этой цели используем глянцевые журналы. Привязываем бумагу к кочерыжке, чтоб не свалилась, и подвешиваем кочаны за корень к потолку в погребе. Хранятся они замечательно! И мыши их не едят, неудобно, наверное. Вот и весь секрет».

С уважением, супруги Старостины, Новосибирск

При срезании кочанов оставляйте длинную кочерыгу. Потом, при закладке в хранилище, укоротите ее до 3 см. Одновременно удаляют лишние и поврежденные кроющие листья.

Лучше всего сохраняются кочаны средних размеров – не большие, не маленькие. Самые крупные идут на квашение, иначе при хранении такая капуста растрескивается, внутрь попадает влага и инфекция – кочан начинает гнить.

Мелкие кочанчики быстро увянут, их лучше побыстрее съесть или заготовить впрок.

Хранить лучше всего в погребе, уложив в ящики или в штабеля. Кочерыжки при этом нужно направить внутрь «кучи». Лучшая температура для хранения – от минус одного до плюс одного градусов, влажность воздуха – 90–95%.

Хранить надо в темноте, в светлом помещении капуста начинает прорастать.