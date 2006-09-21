Блюда из шиповника

Суп-пюре из шиповника



300 граммов свежих плодов шиповника разрезать пополам и очистить от семян и ворсинок. Промыть и варить в 1 литре подсоленной воды 20–25 минут. Затем слегка остудить, протереть через сито. Две столовые ложки муки перетереть с 75 граммами сливочного масла, добавить по вкусу соль и сахар. Неплохо подлить немного красного вина. Суп-пюре должен получиться густым, к столу его подают теплым и обязательно дополняют гренками.



Мармелад из шиповника



Шиповник разрезать, удалить семена и ворсинки. Сварить до мягкого состояния и протереть через сито. Затем пюре довести до кипения, добавить сахар и варить до загустения. В горячем состоянии разлить по баночкам, закатать и перевернуть.