Что за «фрукт» этот шиповник

СНАЧАЛА ответим на первую часть вопроса читательницы. Плоды шиповника собирают при полном окрашивании, не дожидаясь размягчения, начиная с конца августа и в течение всего сентября. Желательно успеть до заморозков. Потому что при перезревании, подмораживании и при длительной сушке содержание витамина С и других полезных веществ сильно уменьшается.

А витамина С в шиповнике в 10 раз больше, чем в черной смородине, и в 50 раз больше, чем в лимоне! Причем находится этот чудесный витамин в исключительно стабильной форме и хорошо сохраняется при нагревании. За счет этого шиповник прекрасно стимулирует образование антител, тем самым повышая защитную реакцию организма при инфекциях с высокой температурой, при плохо заживающих ранах, общей слабости. По содержанию витамина А уступает лишь моркови и абрикосам. В мякоти содержится огромное количество витамина Р – до 2900 мг на 100 граммов, витамины В1, В2, а в семенах – витамин Е. Плоды содержат калий, кальций, натрий, магний, железо, фосфор, серу. В них есть сахара, пектин, эфирное масло, кислоты.

Ценность плодов шиповника известна с давних времен, наши предки об этом знали уже в период неолита. Шиповник используется для профилактики простуды, при авитаминозе, хорошо усваивается ослабленным кишечником (пожилым людям очень показан). Смягчает кашель, повышает аппетит, является легким слабительным и мочегонным средством.