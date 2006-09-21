Дедушкин «сок»

ВПЕРВЫЕ я попробовал вино, когда еще даже не ходил в школу. Дело было на Кавказе, в небольшом горном поселке Аджарии. Там жили мой русский дедушка Ваня и бабушка-грузинка Лиза. Причем вино отнюдь не виноградное, которое традиционно есть в каждом грузинском доме, а… апельсиновое!

Дело в том, что совхоз, цент-ром которого являлся поселок, специализировался на выращивании цитрусовых: лимонов, апельсинов, мандаринов, цитронов. Сами понимаете, дефицита в них не было. Причем сельчане с гордостью говорили, что замечательные здешние фрукты поставляются даже к столу весьма разборчивых в еде членов Политбюро! Правда это или нет – не знаю, но цитрусы были действительно очень вкусными.

Ну так вот, энергичный дед каждый год делал апельсиновое вино. Благо «сырье» росло буквально под окнами! Конечно, я по малости лет не знал, что это именно вино, а не сок. Только удивлялся – почему мне его не наливают. Ну и однажды, когда никого из взрослых не было дома, проявил здоровую самостоятельность и основательно приложился к «стратегическому» дедушкиному запасу. О последст-виях умолчу: по усам, ввиду полного их отсутствия в столь малолетнем возрасте, вино, конечно, не текло, но в рот – попадало изрядно! Попало потом и от деда по еще одному замечательному, ответственному за все мои проступки месту…

Уже став взрослым, я списал у деда рецепт его вина. Цитрусовый «ларчик» открывается просто. Надо выдавить из очищенных апельсинов 1 литр сока. Затем добавить туда примерно 400 граммов сахарного песку. И дать забродить (около месяца). Получается очень вкусное вино веселого солнечного цвета.

Попробуйте приготовить – не пожалеете. Благо апельсины сейчас продаются круглый год и стоят недорого.