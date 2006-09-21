Рецепты домашних вин

Рецепт бабушки Руфины



В чистую трехлитровую банку насыпать 4 полных стакана спелых ягод черноплодной рябины. Добавить 4 стакана с горкой сахарного песка. Влить 4 стакана водки. Долить банку доверху холодной водой (4 стакана). И никакой закваски.



Поставить в темное прохладное место на два месяца. Потом процедить и можно употреблять. Классное вино!



Десертное из смородины от дяди Коли



НА ЛИТР сока черной смородины добавить 2,2 л воды и 930 г сахара. Закваски на 10-литровую бутыль потребуется 300 г. Сахар добавляется 4 раза. Сначала – 630 г, затем на 4-й, 7-й и 10-й день – по 100 г. На литр сока красной и белой смородины добавьте 1,4 л воды и 700 г сахара (490 г сразу и по 70 г еще три раза).



Жидкость сильно бродит 2–3 недели, а потом в течение месяца происходит тихое брожение. Потом осадок уплотняется, а вино становится прозрачным. Не прикасаясь к осадку, вино нужно аккуратно слить шлангом. Затем разлить по стерилизованным бутылкам, не доливая до горлышка 1–1,5 см, и герметично закрыть. Хранить в прохладном, темном месте.



Обычно десертное вино получается крепостью 15–16%. Особенно оно хорошо, если забродку (закваску) делать из малины.



Вино готово уже к Новому году, но после выдержки с полгода вкус становится еще лучше, а через год-другой вы будете наслаждаться мускатом, какого не сыскать ни в одном магазине.