//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Рецепты домашних вин

№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Рецепты домашних вин

 Рецепт бабушки Руфины

 В чистую трехлитровую банку насыпать 4 полных стакана спелых ягод черноплодной рябины. Добавить 4 стакана с горкой сахарного песка. Влить 4 стакана водки. Долить банку доверху холодной водой (4 стакана). И никакой закваски.

 Поставить в темное прохладное место на два месяца. Потом процедить и можно употреблять. Классное вино!

 Десертное из смородины от дяди Коли

 НА ЛИТР сока черной смородины добавить 2,2 л воды и 930 г сахара. Закваски на 10-литровую бутыль потребуется 300 г. Сахар добавляется 4 раза. Сначала – 630 г, затем на 4-й, 7-й и 10-й день – по 100 г. На литр сока красной и белой смородины добавьте 1,4 л воды и 700 г сахара (490 г сразу и по 70 г еще три раза).

 Жидкость сильно бродит 2–3 недели, а потом в течение месяца происходит тихое брожение. Потом осадок уплотняется, а вино становится прозрачным. Не прикасаясь к осадку, вино нужно аккуратно слить шлангом. Затем разлить по стерилизованным бутылкам, не доливая до горлышка 1–1,5 см, и герметично закрыть. Хранить в прохладном, темном месте.

 Обычно десертное вино получается крепостью 15–16%. Особенно оно хорошо, если забродку (закваску) делать из малины.

 Вино готово уже к Новому году, но после выдержки с полгода вкус становится еще лучше, а через год-другой вы будете наслаждаться мускатом, какого не сыскать ни в одном магазине.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский генерал назвал «самый эффективный способ» сдерживания амбиций России

Украинский генерал назвал «самый эффективный способ» сдерживания амбиций России

Для предотвращения высадки российского десанта Киеву необходимо разместить вдоль контролируемого им побережья ракетные комплексы. С таким заявлением выступил Владимир Гаврилов, украинский генерал-майор.

//В мире

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Причиной Третьей мировой войны станут климатические изменения на Земле. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, работающие в Стэндфордском университете, пишут российские интернет-СМИ.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//В мире

Киевский политик провозгласил великой задачей Украины помощь исчезновению России

Киевский политик провозгласил великой задачей Украины помощь исчезновению России

Великая цель Украины – помочь исчезновению России. С таким заявлением выступил киевский политик Дмитрий Корчинский, возглавляющий партию «Братство» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

В Откровении Иоанна Богослова содержится пророчество о Третьей мировой войне. К соответствующему заключению пришли специалисты, расшифровавшие эту книгу Нового Завета, говорится в заметке, появившейся в сети.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Наука

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Журнал PLOS Genetics опубликовал результаты исследований, в ходе которых были названы самые эффективные дисциплины и упражнения для сброса веса.

//Новости СМИ2

//Общество

Российский священник поведал о разговоре с Чарльзом Дарвином

Российский священник поведал о разговоре с Чарльзом Дарвином

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с Чарльзом Дарвином и сумел переубедить его в вопросе теории эволюции.

//В мире

В Киеве возбудили уголовное дело о взятке главе администрации Зеленского

В Киеве возбудили уголовное дело о взятке главе администрации Зеленского

Взятка в 20 миллионов долларов Андрею Богдану главе офиса нового украинского президента стала поводом для возбуждения уголовного дела. Его возбудило украинского национальное антикоррупционное бюро НАБУ.

//В мире

Зеленский тайно предложил украинцам подтянуть пояса?

Зеленский тайно предложил украинцам подтянуть пояса?

Намек на обещанное Зеленским процветание завершился экономией бюджета. Команда нового президента не знает, что делать с государственным кошельком.

//В мире

Турция вторгает в Сирию войска

Турция вторгает в Сирию войска

Турецкие войска начинают наступление на территорию Сирии. Об этом объявил лидер официальной Анкары Реджеп Эрдоган.

//Непознанное

Стал известен гороскоп Павла Глобы для знаков, которым повезет в августе 2019-го

Стал известен гороскоп Павла Глобы для знаков, которым повезет в августе 2019-го

Людей, которые рождены под такими знаками зодиака, как Дева, Весы и Водолей, ждет везение и успех в последнем летнем месяце. С соответствующим прогнозом выступил российский астролог Павел Глоба.

//Общество

Бывший премьер Крыма вспомнил, что происходило в регионе перед референдумом

Бывший премьер Крыма вспомнил, что происходило в регионе перед референдумом

Экс премьер Крыма Анатолий Могилев рассказал, какие настроения царили на территории полуострова незадолго до референдума 2014 года. Со слов Могилева, не было никаких предвестников скорого присоединения Крыма к России.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Красноярском крае на складе боеприпасов произошёл мощный взрыв

В Красноярском крае на складе боеприпасов произошёл мощный взрыв

В понедельник, 5 августа, жителей поселка Каменка в Ачинском районе Красноярского края эвакуируют из-за пожара на складе артиллерийских снарядов. Уточняется, что местные жители слышали звуки взрывов и видели дым над одним из объектов воинской части.

//Шоу-бизнес

Бывшие сослуживцы осудили любовь принца Гарри к салонам красоты

Бывшие сослуживцы осудили любовь принца Гарри к салонам красоты

Стало известно о новой привычке принца Гарри. Британские источники выяснили, что бывший военнослужащий превратился в настоящего метросексуала. Уточняется, что член королевской семьи посещает салоны красоты вместе с супругой Меган Маркл.

//Шоу-бизнес

Киркоров показал эксклюзивный подарок своим поклонникам

Киркоров показал эксклюзивный подарок своим поклонникам

Известный российский певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками дорогим подарком, который ему преподнесла его личный косметолог и подруга Этери Карапетян. Поп-король выложил видеоролик.

//Общество

В Крыму у оппозиционного кандидата при проверке избирком признал фальшивой подпись собственной матери

В Крыму у оппозиционного кандидата при проверке избирком признал фальшивой подпись собственной матери

Екатерине ГОРЕЛКИНОЙ от партии «Родина» отказали в регистрации на выборы в Симферопольский горсовет. Она не согласна с решением и считает, что ее округ «расчищают» под кандидата от «Единой России».

//В мире

В Совфеде считают, что США "попали в плен" своих санкций против России

В Совфеде считают, что США "попали в плен" своих санкций против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в понедельник оценил заявление Минфина США о том, что новый пакет санкций, связанный с "делом Скрипалей", вступит в силу 26 августа.

//Здоровье

Список лучших продуктов для борьбы с гипертонией опубликовали в сети

Список лучших продуктов для борьбы с гипертонией опубликовали в сети

Обозначены продукты питания, которые лучше других помогают бороться с повышенным давлением. Данный вопрос раскрыт в публикации, которая появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа
2

В СМИ появился список подарков Меган Маркл на день рождения
3

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты
4

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто
5

Сценический костюм лопнул на Дженнифер Лопес во время концерта в Москве

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры