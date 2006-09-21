У хорошего хозяина ничего не пропадает

НО ВСЕ по порядку. Начнем с посуды. Самые надежные емкости для приготовления вин в домашних условиях – стеклянные бутыли 10 или 15-литровые. Быть может, у вас сохранились такие «бабушкины раритеты» на антресолях и в сараях. Конечно, дубовые бочки подошли бы лучше всего, но где же их сегодня взять! Эмалированная посуда – тоже сгодится.

Второй этап – закваска. Два стакана немытых (на них имеется налет диких дрожжей) раздавленных ягод, стакан воды и полстакана сахара поместить в бутылку. Заткнуть марлевой пробкой и поставить в теплое и темное место. Через 2–3 дня сок начинает бродить – закваска готова. Для заквашивания сока на вино берут всего 2–3% закваски. Чем «десерт-нее» (слаще) вы хотите получить вино, тем больше закваски.

Третий этап – измельчите собранные ягоды. На килограмм мезги (измельченные и помятые ягоды и плоды) добавьте 200–300 граммов воды. Отожмите сок, предварительно перемешав. Разлейте по емкостям, оставляя немного неполные, и пусть бродит в темном месте при температуре 20–22 градуса.

Когда бурное брожение закончится, долейте бутыли доверху и поставьте гидрозатвор (можно надеть на горлышко дырявое резиновое изделие).

Вино можно считать готовым, когда выпадет осадок, а жидкость станет прозрачной.