Мое хозяйство в полном порядке

Дорогие садоводы-огородники! Картошку вырастили, а сохранить свеженькой и сочной до следующего лета сможете? Мы для вас припасли один оригинальный совет из читательской почты. Почитайте, а можете и попробовать…



Я пенсионер, почти весь год живу на даче один без хозяйки, жена умерла 7 лет назад, но хозяйство мое в полном порядке. На своих шести сотках я сам все делаю. Внуков иногда привезут помочь собрать урожай. Я в Москву приезжаю редко, детям не мешаю. Сделал погреб, вернее, подполье под домом, там храню урожай.

У меня все растет, ни одного квадратного метра посевной площади не пустует. Мой главный принцип – сберечь, что вырастил. Еще в армии научили: не иметь ничего лишнего, чужого не брать, но и своего не потерять! Передовой опыт учитываю, если что прочитаю или увижу интересного, то обязательно проверю и попробую. Если результат хороший – внедряю в жизнь.

Шесть лет назад мои однополчане приехали меня поздравить с праздником Победы. Привезли с собой на дачу что к случаю положено, а в подарок две коробки туалетной бумаги. У них в части на складе скопилось много лишней. Я стал думать, как ее использовать в хозяйстве. По прямому назначению такое количество не скоро закончится, бумага и сгнить может. Как раз по «Маяку» услыхал совет: хранить картофель, перекладывая клубни газетной бумагой. Я решил по­пробовать с туалетной.

Эксперимент оказался удачным. Выращенный мной картофель был сохранен без потерь! Я подсчитал, что одного рулона туалетной бумаги при рациональном использовании хватает на 250 клубней. Я аккуратно заворачиваю каждый клубень и укладываю в ящики. Ящики ставлю в подпол. Температура в подполе иногда колеблется, но потерь нет, картофель не прорастает, не гниет. Вредитель его не ест. Даже мышь его не пробует. Вероятно, бумага антисептиком пропитана.

Из полученных мною оперативных данных можно сделать вывод: хранить картофель, завернутый в туалетную бумагу, можно, нужно и целесообразно. Заворачивать быстро, материальные затраты минимальны, а урожай сохранен на 100%! Рекомендую к внедрению и применению.

В.П. Тюлькин, майор в отставке, город Москва.



От редакции. Уважаемый В.П. Тюлькин! Ваш опыт очень интересен и нестандартен. Наверняка у вас много других садово-огородных секретов. Напишите, мы с радостью напечатаем. Заранее спасибо.