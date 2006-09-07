А орешки – не простые

В старые времена сбор лесных орехов был обязательным и необходимым мероприятием для деревенских жителей. Орехи – белковая пища растительного происхождения, что очень ценно.

Утраченные до недавнего времени позиции лещина начала завоевывать вновь. Современные садоводы стали применять лещину и фундук как декоративное растение, а понемногу «распробовали» и полюбили как плодовое.

На садовом участке даже одно такое растение будет украшением усадьбы (особенно краснолистные формы). Но лещина и фундук – растения однодомные, ветроопыляемые, поэтому для хорошего урожая орехов нужно посадить не менее двух экземпляров (можно вынести опылитель за забор). Современные сорта фундука (Сахарный, Пурпурный, Московский ранний) имеют компактные размеры, высоко­урожайны, морозостойки.

К почве орехи нетребовательны, их вполне устроит садовая почва.

В первые два – три года молодые саженцы растут медленно, формируют корневую систему. Их нужно поливать, рыхлить приствольный круг, а потом они начинают мощно расти и в уходе практически не нуждаются.

Орехи очень сытный продукт, калорийность в 100 г – до 660 килокалорий. Они хорошо хранятся (более двух лет). Ореховая мука не теряет вкуса и не прогоркает до трех лет. Кондитерские изделия, приготовленные на ореховом масле, долго не портятся. В лесном орехе содержится много мононенасыщенных жиров, которых очень не хватает нашему организму, много витаминов. Белка в орехах столько же, как в нежирном мясе, а усваивается он на порядок лучше!

Орехи быстро улучшают состав крови, их назначают детям при малокровии. В них много магния и кальция – профилактика остеопороза. Магний с калием предотвращает сердечные болезни и депрессивные состояния.

Посадите обязательно фундук или лещину в своем саду, а пока – все в лес за орехами и хорошим настроением!