А орешки – не простые
все скорлупки золотые
№ 18(18) от 07.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]
В старые времена сбор лесных орехов был обязательным и необходимым мероприятием для деревенских жителей. Орехи – белковая пища растительного происхождения, что очень ценно.
Утраченные до недавнего времени позиции лещина начала завоевывать вновь. Современные садоводы стали применять лещину и фундук как декоративное растение, а понемногу «распробовали» и полюбили как плодовое.
На садовом участке даже одно такое растение будет украшением усадьбы (особенно краснолистные формы). Но лещина и фундук – растения однодомные, ветроопыляемые, поэтому для хорошего урожая орехов нужно посадить не менее двух экземпляров (можно вынести опылитель за забор). Современные сорта фундука (Сахарный, Пурпурный, Московский ранний) имеют компактные размеры, высокоурожайны, морозостойки.
К почве орехи нетребовательны, их вполне устроит садовая почва.
В первые два – три года молодые саженцы растут медленно, формируют корневую систему. Их нужно поливать, рыхлить приствольный круг, а потом они начинают мощно расти и в уходе практически не нуждаются.
Орехи очень сытный продукт, калорийность в 100 г – до 660 килокалорий. Они хорошо хранятся (более двух лет). Ореховая мука не теряет вкуса и не прогоркает до трех лет. Кондитерские изделия, приготовленные на ореховом масле, долго не портятся. В лесном орехе содержится много мононенасыщенных жиров, которых очень не хватает нашему организму, много витаминов. Белка в орехах столько же, как в нежирном мясе, а усваивается он на порядок лучше!
Орехи быстро улучшают состав крови, их назначают детям при малокровии. В них много магния и кальция – профилактика остеопороза. Магний с калием предотвращает сердечные болезни и депрессивные состояния.
Посадите обязательно фундук или лещину в своем саду, а пока – все в лес за орехами и хорошим настроением!
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