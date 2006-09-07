Ежевика для гурманов

Самое простое – положить на красивое блюдце немного плодов, а сверху добавить ложечку взбитых сливок. Ну очень вкусно!



Суп-чриантели из ежевики



Ежевику перебрать, промыть, хорошо размять и отжать сок. Если сок окажется слишком сладким, добавить воды. Сок заправить толченым чесноком, нашинкованной зеленью кинзы, укропом. Все это посолить, перемешать и поставить на холод.

Подавая на стол, положить в суп мелко нарезанный зеленый лук и очищенные свежие огурцы, нарезанные мелкими кубиками.

На килограмм ежевики – чеснок, зеленый лук, огурцы, зелень кинзы и соль – по вкусу.



Соус из сока ежевики



Выжать сок из ежевики. Добавить чеснок и зелень кинзы, истолченные с солью, все хорошо перемешать и слить в соусник. На стакан сока нужно полстакана грецких орехов, три дольки чеснока и одна чайная ложка семян кинзы. Соль и перец по вкусу.