Ежевика для гурманов
№ 18(18) от 07.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Самое простое – положить на красивое блюдце немного плодов, а сверху добавить ложечку взбитых сливок. Ну очень вкусно!
Суп-чриантели из ежевики
Ежевику перебрать, промыть, хорошо размять и отжать сок. Если сок окажется слишком сладким, добавить воды. Сок заправить толченым чесноком, нашинкованной зеленью кинзы, укропом. Все это посолить, перемешать и поставить на холод.
Подавая на стол, положить в суп мелко нарезанный зеленый лук и очищенные свежие огурцы, нарезанные мелкими кубиками.
На килограмм ежевики – чеснок, зеленый лук, огурцы, зелень кинзы и соль – по вкусу.
Соус из сока ежевики
Выжать сок из ежевики. Добавить чеснок и зелень кинзы, истолченные с солью, все хорошо перемешать и слить в соусник. На стакан сока нужно полстакана грецких орехов, три дольки чеснока и одна чайная ложка семян кинзы. Соль и перец по вкусу.
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