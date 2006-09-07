Развести Техас на даче

В плодах содержатся глюкоза и сахароза, полезные органические кислоты, много клетчатки, пектинов, дубильных и ароматических веществ, микроэлементы и витамины.

Ягоды содержат кобальт (отсюда пурпурный цвет), который благотворно влияет на кроветворение. Ежевика просто необходима всем, кто так или иначе связан с повышенным радиационным фоном.

О ее лечебных и полезных свойствах известно с глубокой древности. В средние века ей приписывали магические свойства. Из ее колючих ветвей делали арку, под которой нужно было пройти, чтобы исцелиться от неизлечимых недугов.

В России в культуру она была введена И.В. Мичуриным, который считал ежевику очень перспективной в наших условиях культурой и агитировал за выращивание на дачных участках. Он же вывел сорта – Изобильная, Восточная, Техас – и разработал основные приемы ее возделывания.

Ежевика входит в один род с малиной (Rubus), и их выращивание очень похоже. На участ­ке ее лучше всего размещать вдоль ограды на проволочной шпалере в один или два ряда с расстоянием между кустами 0,75–1,0 метр. Чтобы потом не бороться с агрессивной порослью, лучше ограничить растение сразу, вкопав специальную широкую ленту, которая есть в любом садовом центре, или листы старого шифера. Перед посадкой почва в ограниченной таким образом грядке обильно заправляется органическими удобрениями (навозом, компостом, торфом, перегноем) из расчета 10 кг на 1 кв.м. Минеральные удобрения, лучше комплексные, вносят в посадочные ямы по 40–50 граммов и перемешивают с почвой. Посадочные ямы копают осенью, размером 40х40х35. Посадку лучше делать весной.

Уход за растениями сводится к прополке, рыхлению и обязательному поливу, особенно в первый год.

Ежевика менее морозоустойчива, чем малина, поэтому после удаления осенью отплодоносивших побегов однолетние побеги текущего года обязательно пригибают к земле.

При обрезке удаляют вместе с отплодоносившими побегами слабые, поврежденные, недоразвитые, оставляя в кусте 5–7 сильных побегов. Для лучшей перезимовки верхнюю часть побегов обрежьте на 25–30 см.

Эффективный прием повышения урожая – мульчирование насаждений торфом, компостом, опилками и другими сыпучими органическими материалами.