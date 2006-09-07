Опять кроты
№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Григорий СТАСЮК, Рязань ]
Прочитал в вашей газете (№ 4. – Ред.) про кротов. Я тоже не сторонник истребительных мер. Я их не считаю врагами, но и друзьями тоже назвать не могу. Они для меня как незваная родня – драться не стоит, но надо сделать все, чтобы сами уехали. Так вот, у меня на усадьбе кротов нет совсем. И не подумайте, что участок весь заасфальтированный и кроту негде пробиться. Нет, земля благополучная и с жирными червями. Просто я с ними боролся, и они все ушли.
Сначала, когда кротов было много, я перепробовал разные способы. Но все они были неэффективны. Разложил тряпки, пропитанные аммиачной водой. Помогло, но не очень. А потом я стал раскапывать кротовые ходы и помещать в них тухлое мясо и рыбу. Пришлось заделать в заборе щели и дырки, потому что все соседские собаки, привлеченные запахом, норовили раскопать мои «захоронки». Я их гонял нещадно. Но и кроты начали потихоньку уходить.
Теперь мне известно, что особенно они не выносят тухлую селедку (действительно, кому же понравится! – Ред.)! Пять селедок я «протушил» две недели на солнце, а потом распределил по норам. Кроты ушли все!
А для профилактики расставил по всему участку самодельные воздушные пропеллеры на палочках. Кроты не возвратились, надеюсь, своим внукам и правнукам «передадут», чтобы тоже не приходили.
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