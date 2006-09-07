Хризантема корейская

Все сорта хризантем, путем естественного отбора выживших в вашем саду, вероятно, относятся к группе корейских мелкоцветковых, которые получили народное название «дубки». Действительно, они хорошо переносят зимы средней полосы, неприхотливы. А листья напоминают дубовые – отсюда и название.

Самые ранние сорта зацветают в конце июля. Более раннего цветения можно добиться искусственным уменьшением светового дня до 12 часов. Например, укрывая куртины цветов непрозрачным материалом. Тогда у растений прозвенит «биологический будильник», и они начнут раскрывать бутоны. Но не торопите время, подождите немного, а пока полюбуйтесь яркими красками июня и июля.

Однако удлинить великолепие хризантем вполне реально. Прикрывайте растения от ночных заморозков лутрасилом, и цветение продлится до снега. А еще вы сможете надолго продлить жизнь любимому цветку, если выкопаете несколько кустов и пересадите их в большие горшки в помещении. Корейская хризантема легко переносит пересадку в цветущем состоянии.

Делить растения лучше весной. Они дают много поросли, поэтому с посадочным материалом проблем не должно возникать. Новые сорта прекрасно размножаются семенами.