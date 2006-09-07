Колдовской пучок

Ну какое российское застолье и мероприятие сможет обойтись без хрустящих пупырчатых огурчиков, соленых или маринованных, с прилипшим смородиновым листочком и терпким духом пряных травок! Пусть и не огуречный год, а несколько баночек закатать обязательно надо.

Схема засолки – традиционная, «народная». Но у каждой хозяйки имеются тайные секреты и неповторимые результаты. Своими тонкостями маринования маленьких огурчиков делится с читателями Татьяна ИЛЬИНА, «молодая» пенсионерка, огородник-любитель.



Мы с мужем хоть и достигли пенсионного возраста, но еще работаем и молоды душой. А помогает нам в этом наша любимая дача. Все выходные с апреля по ноябрь и весь отпуск проводим на участке. Основное украшение участка – декоративно-лиственные кустарники и цветы. Но есть и яблони со сливой, есть и маленький огород.

Муж с удовольствием «копается» в небольшой огуречной теплице, его дело – урожай обеспечить. А мои обязанности – законсервировать. Огурцов в этом году мало, но все же есть. Без собственных огурчиков мы и не представляем «долгих зимних вечеров». Хотя, больше родных и друзей угощаем – все очень хвалят. Внучка заставила вам написать, говорит, что мой рецепт – необыкновенный. А все дело в заколдованном пучке из 15 специй…

Специально для консервирования имеется у нас многолетняя пряная грядка. В закопанной дырявой бочке растет огромный куст хрена – исключительно красивый. Далее куст любистока, куртина эстрагона, мята, душица. Весной сею укроп, петрушку, кориандр. С осени обязательно сажаем рядочек озимого чеснока, а в июне – несколько кустиков рассады сельдерея. Обязателен лист черной смородины и вишни. Специально за забором посадили дуб – пока он маленький, но для засолки листьев хватает. Лавровый лист, черный перец горошком пока не выращиваем – покупаем. Вот и все пряности – ровно пятнадцать.

Удивительно, но если я забуду что-то положить, вкус совсем не тот или банка взорвется. Прямо колдует кто-то.

Рано утром собираю огурчики длиной не более 7 см и кладу их в таз с холодной водой до вечера. За час до начала «процесса» тщательно мою банки и собираю пряности. Аккуратно раскладываю по кучкам, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Потом в каждую банку кладу из каждой кучки: зонтик укропа, зубчик чеснока, лист черной смородины, четверть листа хрена, дубовый лист, вишневый лист, небольшой корешок петрушки, зонтик кориандра, веточку эстрагона, лист мяты, зонтик душицы, листок сельдерея, лист любистока. Заполняю плотно огурцами.

Варю маринад: на литр воды – по две столовые ложки соли и сахара, 10 горошин перца и три лавровых листа, плюс 2 чайные ложки уксусной эссенции (70%). Горячим маринадом заливаю банки и ставлю стерилизовать (восьмисотграммовые на 15 минут). Закатываю прокипяченными крышками и – вверх ногами остывать. Вот и все колдовство!

Хранятся они отлично и без холодильника. Будьте здоровы и приятного аппетита!