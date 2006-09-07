Малая речка Губерля

На территории Оренбургской области насчитывается более 500 рек и речек. Одна из них – Губерля, протекающая в восточной части области с севера на юг и впадающая в реку Урал. Берега Губерли обрамляются Губерлинскими горами. От города Новотроицка до Губерли можно добраться, проехав на северо-запад всего 25 км.



Дорога за городом проходит по полям, потом начинаются горы, и после двухкилометрового спуска мы подъезжаем к реке. Места красивейшие! Горы, отвесные скалы, березовые лесочки в ложбинах между гор радуют душу и глаз рыболовов, охотников и многочисленных отдыхающих. Особенно хорошо здесь весной, когда на деревьях появляется молодая листва, а склоны гор усыпаны различными цветами. А воздух! Он даже кажется каким-то вкусным – им не надышишься. Ранним утром птицы устраивают такой концерт, что уши закладывает. Немного омрачают эту картину комары, но они пропадают, как только поднимется солнце и подует ветерок.

Река петляет между гор, и на ней очень много перекатов. Летом вода в речке чиста и прозрачна – ведь на ее берегах нет ни одного предприятия. Даже в сильную жару вода освежающая, прохладная. А чаем из этой воды с добавлением листочков дикой земляники напиться невозможно!

«Мое» место расположено между двух перекатов. Ширина реки здесь метров пятьдесят, глубина чуть больше метра. Река в этом месте делает довольно крутой правый поворот – и поэтому основное течение проходит ближе к левому берегу. Левый берег отрывистый, правый – пологий. Берега так заросли кустарником, что подойти к воде невозможно. Перед верхним перекатом – плес, метров сто двадцать в длину и пятнадцать–двадцать – в ширину. Глубина в нем до двух метров.

Там, в зарослях тростника и травы, можно половить щуку-травянку спиннингом или живцовой удочкой. Прикормив местечко, можно на червя и перловку поймать крупного карася, иногда попадается язь. Но я, приезжая сюда, рыбачу только между перекатов поплавочной удочкой в проводку и спиннингом. Ловятся, в основном, голавль и елец, попадается и сорожка, но реже. Я подъезжаю к верхнему перекату по левому берегу. Здесь удобный подъезд к реке, а между перекатом и плесом – брод. В забродных сапогах перехожу через брод к правому берегу. На мели ставлю раскладной стульчик на длинных ножках, на котором лежат коробки с запасными крючками, поводками, спиннинговыми приманками. Садок привязываю к нависшему над водой кусту, на ветки куста кладу спиннинг, удочку и подсак. Подсак беру обязательно, так как рыбачить приходится стоя в воде, и рыбу в таких условиях брать руками неловко – нередки сходы.

Самый большой голавль, пойманный мною в этом месте на спиннинг, весил около 900 г. Но чаще всего клюют голавли до 300 г, да и такого удержать рукой сложно: голавль – рыба шустрая. На шее у меня весит сумочка из плотной материи с распаренной пшеницей, которая служит и насадкой, и прикормом. Пшеница обязательно должна быть светлой и желательно покрупнее.

Техника ловли проста. Я располагаюсь у правого берега, а основное течение, как я уже говорил, проходит ближе к левому берегу. Бросив в струю горсть пшеницы, начинаю готовить удочку. Устанавливаю спуск 70–80 см, насаживаю на крючок два-три зерна пшеницы и забрасываю снасть на течение. Течение довольно сильное, и катушка легко раскручивается. Отпустив поплавок на некоторое расстояние, притормаживаю барабан катушки пальцем, и снасть выносит на границу течения и спокойной воды. Основные поклевки случаются именно здесь, хотя бывают они и на самой струе. Катушкой выкручиваю снасть из воды и, поправив насадку, забрасываю снова, отпуская поплавок то дальше, то ближе. Время от времени бросаю в струю горсть пшеницы. При поклевке зажимаю барабан катушки пальцем и делаю подсечку. Голавль и елец клюют в течение всего дня.

Порыбачив на удочку и попив чайку на берегу, пробую ловить голавлей спиннингом. Рыбачу с того же места. Приманки – самые мелкие вращающиеся блесны («вертушки») и микротвистеры на джиг-головках весом 1–2 г. «Вертушки» (желтого, а чаще – белого цвета) провожу по границе течения и спокойной воды, а твистеры – поперек течения и вдоль правого берега. Но лучше голавль клюет на твистеры салатового, зеленого, желтого и светло-коричневого цветов. Они очень похожи на падающих в воду с деревьев и кустов различных гусениц и жучков, которых и подбирает голавль. Приманку бросаю в струю, даю течению потянуть леску и начинаю проводку. Проводка такая: два-три подергивания кончиком удилища – пауза, один-два оборота катушки – пауза и т.д.

Приманка не достигает дна из-за течения, а постоянно находится в толще воды на разной глубине, и поклевки бывают на любой фазе проводки. Пробовал ловить на силиконовых лягушат разного цвета и минивоблеры – поклевки были значительно реже, чем на твистеры.

В общем, рыбалка получается очень живой и интересной. Попробуйте! А тем, кто не любит находиться на одном месте, можно побродить со спиннингом по многочисленным перекатам.