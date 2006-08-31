Эх, дороги…

Как театр начинается с вешалки, так и жизнь огородника-садовода начинается с дороги на дачу, а у некоторых прямо с вокзала.

Посему присылайте нам смешные истории о своих дорогах на дачу, на дачах и с дачи, а если есть, то и фотографии. Ведь все знают, если отнестись с юмором к, казалось бы, нерешаемым проблемам, то они, эти проблемы, таинст­венным образом перейдут в другую плоскость бытия и обязательно решатся. А хорошее настроение – залог успешного решения всех проблем! Ждем ваших писем.

На тему дорог есть у нас один материальчик.



Чем могли – помогли



Помните небось, в феврале 2002 года были очень обильные снегопады. Снегу намело кое-где до 1,5 метров. Ходить деревней можно было только по проторенным тропкам. Шаг в сторону – проваливаешься по грудь, а по тропке хорошо – только по валенки. Зимой народу у нас мало, пенсионеры одни. Это летом дачники понаедут, весело.

Дело было как-то в воскресенье к вечеру. Так вот, бабка Зоя возвращалась от соседки из бани да, видать, сбилась с тропки. Когда народ собрался на крики бабки, одна голова из снега голосила. Никто и не понял, как бабуля оказалась в заметенном пруду, там снегу-то все 2 метра будет! Выбраться сама она никак не может. Ну нашли лыжи, подобрались мужики к ней, а выволочь не могут. Вязнет она, как в болоте. Сами чуть не потонули, еле отдышались на дороге. Сил-то нет ни у кого – пенсионеры. Да и вообще, в воскресенье к вечеру у кого ж силы сохраняются! А Зойка-то плачет, «замерзаю», говорит, «помогите, люди!» Что делать? Как тащить?

Принесли мы, значит, досок, подкопали и под бабку подложили. Весной трактор таким манером из лужи за деревней вызволяли. А она ослабла, двигаться не может, не дай бог, помрет от нервно­сти… Еще час прошел….

Сподобили мы тогда иванычеву корову. Соорудили из крепкой веревки сбрую животному, а другим концом Зойку подмышками обвязали. Иваныч корову подгонял, мы втроем ее за морду тащили, вот бабку по дощечкам впятером вытащили. Корова-то, дура, когда Зойку на дорогу вытянула, побежала. Догнали мы ее, остановили, отвязали бабку. А что было делать-то, как могли – помогли.

Зоя Тихоновна потом долго отлеживалась, три недели все молчала, вот чудно-то, такого никогда с нею не было. Но обошлось, выздоровела Зойка, разговаривает уже.

А валенки свои она только по весне из пруда выловила. Плохие теперь валенки-то.