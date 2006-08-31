Маленький, но зловредный

«В этом сезоне у нас развелось немерено муравьев на участ­ке. Мы, правда, ездили редко. Муж считает, что они за зиму погибнут, а весной мы разберемся. Что можно сделать осенью и надо ли?»

Элеонора Кудрявцева, Калужская область



Рыжие и малые лесные муравьи уничтожают вредителей (особенно тлей), и их надо охранять и беречь.

А вот растительноядные муравьи – бурые, дерновые, обыкновенные садовые и др. – вредят нашему огороду. Они повреждают морковь, свеклу, картофель, капусту и многие другие культуры, прогрызают ходы в древесине, в домах, кормятся сладостями, фруктами, мясом. Некоторые виды питаются сладкими выделениями тлей и яростно охраняют колонии этих вредителей.

Поселяются они в земле в норах, в трещинах и щелях зданий, в дуплах или земляных холмиках. Обычно к такому гнезду ведут разветвленные ходы.

Бороться с муравьями сложно из-за их многочисленности и скрытого образа жизни. Но нужно обязательно. И сделать это осенью, потому что они прекрасно перезимуют, а весной, если погодные условия будут благоприятными, расплодятся еще больше.

Итак, что надо делать… Раскопайте гнездо, когда большинство муравьев находится внутри (в дождь, в сумерки), ссыпьте насекомых в ведро с кипятком. Одновременно полейте кипятком остатки гнезда. Другой способ – обработка муравейника и ходов эмульсией 10% карбофоса (3–4 столовые ложки развести в ведре и полить). На растения такая концентрация вредного дейст­вия не окажет.

Еще один действенный прием – посыпать содой или несколько раз полить неразведенной мочой. Через некоторое время «оставшиеся в живых» покинут участок.

Следующей весной не бросайте участок на откуп вредителям. Уничтожайте тлю – растению поможете и муравьев лишите лакомства. Стволы деревьев обвяжите ватным хомутом, смоченным в карболовом раст­воре. Можно обмазать ствол кольцом в 12–15 см шириной из сажи с льняным маслом. Деревья в саду вокруг ствола, особенно молодые, обсадите луком, этот запах муравьи не выносят.

Заниматься борьбой с муравьями стоит лишь при действительно большом их нашествии. Из-за мелких гнезд нет смысла беспокоиться.