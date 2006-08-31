Блюда из груш

Мелкие груши, лучше летних сортов, тщательно помойте и бланшируйте в кипящей воде 6–8 минут. Затем разложите на противне и посушите в духовке при температуре около 90 градусов 2–3 часа. Затем можно досушивать при 50–60 градусах. Можно сушить на солнце 2–3 дня, а потом «закрепить» подсушиванием в духовке.

Сухие качественные плоды должны иметь гибкую мягкость мякоти, вязкую на зубах.

К Новому году плодики окуните в разноцветную глазурь – съедобные елочные украшения, повешенные за «хвостик», всем понравятся.

Таким же способом можно засушить мелкоплодные яблочки (даже целыми веточками).